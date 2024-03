Danish Crowns mærkningsordning "Klimakontrolleret gris" var i strid med loven, afgør Vestre Landsret.

Det var vildledende markedsføring, da Danish Crown i 2020 satte mærkater med betegnelsen "Klimakontrolleret gris" på pakker med svinekød.

Det har Vestre Landsret fredag afgjort i en sag, der er blevet betegnet som retningsgivende for, hvordan virksomheder må markedsføre grønne budskaber.

Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark havde anlagt sagen mod Danish Crown på baggrund af en markedsføringskampagne i 2020.

Her indgik også udsagnet "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror".

Sagsøgerne mente også, at det udsagn var over stregen i forhold til markedsføringsloven.

Men her nåede landsretten frem til, at sidstnævnte udsagn var inden for lovens rammer.

- Udsagnet er efter sit indhold relativt, og landsretten finder, at udsagnet af gennemsnitsforbrugeren ikke kunne opfattes således, at dansk grisekød som sådant skulle være klimavenligt, skriver landsretten i sin begrundelse for dommen.

Sagen blev henvist fra byretten til landsretten grundet dens principielle karakter.

Da sagen blev behandlet i november og december sidste år, afviste Danish Crown alle beskyldninger om markedsføringsfusk.

Den landmandsejede fødevarekoncern argumenterede med, at reklamekampagnen skulle ses på baggrund af koncernens arbejde med at indføre forskellige klimatiltag.

Danish Crown henviste blandt andet til bæredygtighedsprogrammet ”Klimavejen”, som landmændene kunne tilmelde sig og forpligte sig til at sætte grønne mål for deres bedrifter.

Dansk Industri (DI) og organisationen Landbrug & Fødevarer trådte ind i retssagen med støtte til Danish Crown, mens Forbrugerrådet Tænk omvendt støttede sagsøgerne.

- Det er en vigtig, principiel retssag, hvor der er meget på spil. Vildledende grøn markedsføring er inden for de seneste år blevet et stort problem, sagde seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Marie Frank-Nielsen under retssagen.

Danish Crown skal betale 300.000 kroner i sagsomkostninger til statskassen, har Vestre Landsret bestemt.

/ritzau/