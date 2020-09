Klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion har flere gange denne uge demonstreret i København – og lørdag er ingen undtagelse.

Lige nu er Extinction Rebellion til stede ved H.C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen i det indre København.

Demonstranter spærrede tidligere den normalt befærdede vej for al trafik i østgående retning mod Amager.

Derudover er der flere demonstranter, der har limet sig fast til Industriens Hus, der ligger på selvsamme vej.

Det oplyser gruppen selv på Facebook:

'Rebeller spraymaler, blokerer og limer sig fast til industriens hus og blokerer H.C Andersens boulevard foran bygningen. Vejen er fyldt med grøn maling, som illustrerer, hvordan Industriens Hus med klimapartnerskaberne er et 'grønvaskeri', som underminerer den danske klimapolitik,' lyder det i opslaget på Facebook.

Onsdag blokerede hundredvis af klimaaktivister fra Extinction Rebellion alle veje ved Kongens Nytorv, hvilket satte trafikken i stå. Torsdag var de tilbage samme sted for at lime sig fast til Danske Banks Finanscenter.

Københavns Politi til B.T., at demonstrationen har været i gang siden frokosttid lørdag.

I alt er omkring personer sigtet for at overtræde bekendtgørelsen – blandt andet for at spærre trafikken og lime sig fast til bygningen.

Det forventes, at demonstrationen slutter, inden det bliver aften.

