Da Klavs Lockwood hørte, at der var brand i den ikoniske Børsen, skyndte han sig ned på gaden.

For han vidste, at hans bil holdt i nærheden, og da meldingen kom, at det ikoniske dragespir kunne kollapse, så ville han se, om han kunne redde sin bil.

»Jeg var på vej ned for at se, om min bil var blevet ramt af tårnet, men da jeg kommer derned, så kan jeg ikke komme tæt nok på,« siger Klavs Lockwood til B.T. og fortsætter:

»Lige pludselig var der en, som råbte efter mig: 'Kom og hjælp'. Jeg løb derhen og ind i Børsen, hvor vi skulle redde nogle af de malerier, som var derinde.«

Herefter hjalp Klavs med ære et af de meget dyre billeder ud af bygningen og i sikkerhed på Christiansborg.

»Men vi kunne ikke komme ind i Folketinget af den nærmeste indgang, og der var lidt tumult. Vi blev guidet over til en anden indgang, hvor vi kom ind og lagde det på gulvet.«

Klavs Lockwood gik så ud igen for at se, om han kunne gøre mere, men myndighederne havde lukket af.

Han ved ikke endnu, hvordan hans bil har det. Men det er en bagatel i den her sammenhæng, understreger han.

»Det er ufatteligt sørgeligt, at måske Danmarks mest ikoniske bygning går op i røg. Alle de kunstværker og den smukke konstruktion. Vi må gøre alt for at redde det.«

»Min bil er en bagatel i det her. Bare, at det hele ikke brænder ned.«

Brandvæsnet fik den første anmeldelse om branden i Børsen klokken 07.36 tirsdag morgen.

Beredskabsdirektør i Hovedstadens Beredskab Jakob Vedsted Andersen forventer, at det vil tage det meste af tirsdagen at få branden under kontrol.

Ingen er kommet til skade under branden.