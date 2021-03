Den seksårige dreng, der ifølge politiet blev slået stukket ihjel af sin mor, bliver nu mindet af sine klassekammerater.

Foran lejligheden på Violvej i Kolding er tegninger af biler, blomster og lys så småt begyndt at pryde græsplænen.

Ifølge B.T.s oplysninger er flere af tegningerne lavet af klassekammerater til den seksårige dreng, som døde lørdag.

»Jeg savner dig (navn udeladt, red,). Du var en god ven,« står der på en af tegningerne, mens der på den anden står:

»Jeg savner dig.«

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

Ved siden af tegningerne er der tændt lys, ligesom der også så småt er ved at opbygge sig et lille blomsterhav.

Drengens 33-årige mor er sigtet for at have knivdræbt sønnen umiddelbart inden, hun satte ild til lejligheden. Moderen, der er i kritisk tilstand, blev fremstillet i grundlovsforhør søndag formiddag in absentia – altså uden hun selv var til stede.

Kvinden er så hårdt medtaget som følge af branden, at hun stadig er indlagt på sygehuset.

Det var beboere i området, der opdagede branden i lejligheden. En nabo fortæller blandt andet til B.T., at de forsøgte at sparke døren ind til lejligheden, men at de til sidste måtte opgive, fordi det ikke var muligt. Umiddelbart efter ankom politi og brandvæsen.

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

Ved brandvæsenet og politiets ankomst blev der fundet den 33-årig kvinde og hendes seksårige søn, der begge bor på stedet.

Drengen blev kort efter erklæret for død, og moderen blev således sigtet for drabet.