56 famøse sekunder fra en aften i maj 2015 i et privat hjem har for altid vendt op og ned på tilværelsen for en dengang 15-årig pige.

Pigen fra Nordsjælland er midtpunkt i danmarkshistoriens foreløbig mest alvorlige og omfattende sag om digitale sexkrænkelser. Fordi to jævnaldrende drenge med deres mobiltelefoner optog hende i seksuel aktivitet den maj-aften, og bagefter delte videosekvenserne på nettet. Uden hendes viden og samtykke.

Særligt en af sexvideoerne på 56 sekunder blev i de følgende måneder delt igen og igen - især via Facebook. Foreløbig er 1004 personer i Danmark blevet sigtet for distribution af børneporno ved at have delt sexoptagelserne af den 15-årige pige, men ifølge ifølge politiets efterforskning er videomaterialet blevet delt på over 5000 Facebook-profiler.

»Min klient er alvorligt traumatiseret af det her. Hver eneste deling er en krænkelse af hende. Og der er tale om virkelig mange krænkelser, som hun genoplever igen og igen« lød det fra pigens bistandsadvokat Miriam Michaelsen, da Retten i Lyngby i denne uge tog hul på de første prøvesager om den omfattende deling af sexvideoerne.

»Bliver man voldtaget, er det vigtigste, at man kan komme væk for at få det bearbejdet. Det kan hun ikke. Hun genoplever det konstant og er udsat for en konstant trussel om nye delinger. Hun har fået så mange henvendelser på Facebook fra folk, som hun ikke kender, at hendes profil er blevet låst ned af det,« oplyste bistandsadvokaten i retten.

Den krænkede pige er nu via et navneforbud beskyttet mod offentliggørelse af sin identitet. Men hun bliver alligevel stadig genkendt og konfronteret med de famøse videooptagelser. Både på sociale medier og på gaden. Blandt andet oplyste hendes bistandsadvokat i retten, at pigen i år havde mødt en ung fyr på Strøget i København, der hilste på hende ved at nævne hendes fornavn. Da hun kiggede uforstående på den fremmede, nævnte han endnu et ord med direkte relation til sexvideoen.

»Det resulterede i et voldsomt angstanfald,« oplyste bistandsadvokaten i retten.

»Før var hun en almindelig 15-årig pige. Nu er hun pigen fra filmen. Hun vil blive konfronteret med de 56 sekunder resten af sit liv. Når er arbejdsgiver googler hende, hvis hun søger job. Når hun møder en kæreste og får børn. Hvornår skal hun så fortælle om det? På første date eller når hun første gang møder sine svigerforældre. Og hvornår skal hun fortælle det til sine børn?«

»I starten lukkede hun øjnene og håbede, at det ville gå i sig selv. Det gør det ikke. Hun ved, at det på et tidspunkt kommer ud igen og igen. Materialet kan ikke fjernes permanent, og hun kan ikke længere få et normalt liv under sit eget navn. Hun bliver nødt til at skifte identitet. Hun er blevet foreslået at flytte om på den anden side af Jorden, men vi har fået dokumenteret, at materialet også florerer der,« tilføjede pigens bistandsadvokat.

Ved de første prøvesager er der på pigens vegne blevet fremsat en påstand om en tortgodtgørelse fra de dømte på 100.000 kr. for hver tiltalt. Retten i Randers fastsatte ved den første sag mandag et beløb på 10.000 kr., som en 20-årig mand skal betale til pigen, mens Retten i Lyngby ved de følgende sager mandag og tirsdag har afvist at tage stilling til spørgsmålet om tortgodtgørelse i første omgang.