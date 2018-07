Lokale beboere som bruger den ikke-sikrede jernbaneoverkørsel, hvor en 55-årig mand og en kvinde på 80 i sidste uge blev dræbt, da deres bil blev ramt af toget, fatter ikke en brik af, at Banedanmark ikke for længst har sikret stedet. Og alle andre steder, hvor sikkerheden er nedprioriteret.

Og Banedanmarks udmelding om, at 14 bestemte jernbaneoverkørsler i Midt- og Vestjylland ikke vil blive sikret før i år 2026 og måske først i 2030, får lærer Tanja Bitten Jul-Hansen, som bor tæt på stedet mellem Sig og Thostrup ved Varde, hvor dødsulykken skete i sidste uge, til at vende det hvide ud af øjnene.

“Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Fuldstændig gak. Jeg forstår ikke, hvorfor sikkerheden ikke bliver prioriteret højere end alt andet. Efter min mening må man aldrig gå på kompromis med sikkerheden. Jeg synes, det er skræmmende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor der først skal dø mennesker, før der sker noget. Og så er der oven i købet nogle steder, hvor man ikke sikrer jernbaneoverkørsler før mellem 2026 og 2030. Det er bare “øv”. De kan ikke være det bekendt,” siger Tanja Bitten Jul-Hansen.

Hun går hver dag tur med sin hund »Picasso« og passerer over skinnerne netop der, hvor dødsulykken skete. Der er tre overkørsler inden for få hundrede meter, og der er bomme alle steder. De skal betjenes manuelt af dem, der skal over på den anden side.

“Efter dødsulykken er bommene nu som udgangspunkt lukket ned, men indtil i tirsdags kan jeg ikke huske, de nogensinde har været det. De har altid stået åbne. Jeg kan simpelthen ikke huske, de har været lukket. Os der bor her ved godt, vi skal passe meget på og kigge efter toget, men der kommer jo også andre her. Der er rigtig mange, som bruger den overgang, fordi vejen fører ind i et stort naturområde. Det er også der, jeg selv går tur hver dag,” siger hun.

Hun passerede selv over skinnerne på stedet blot en times tid før, toget torpederede den hvide varevogn, som den 55-årige mand og den 80-årige kvinde sad i. De blev dræbt på stedet. Braget fra kollisionen kunne høres langt væk. Også hjemme hos Tanja Bitten Jul-Hansen og familien.

“Da jeg fik at vide, at der var blevet dræbt to mennesker her, var det første jeg tænkte, at det må have været nogle, der ikke kender stedet. Nogen der kommer udefra og nok ikke kender lokalområdet. Det viste sig også at være sådan. Men det er jo ikke nogen undskyldning for Banedanmark for ikke at sørge for ordentlig sikkerhed,” siger hun.

BT har også talt med nærmeste nabo til ulykkesstedet. Han ønsker ikke at stå frem med navn. Han siger.

“I alle de år, vi har boet har, har vi været bange for, at det her ville ske. Hver eneste gang toget tuder, når det kører forbi, så får man den tanke. Det her sted skal lukkes. Sæt en hængelås på bommen, så den ikke kan åbnes. Og sæt et skilt oppe ved vejen, hvor der står omkørsel på. Det vil vel koste mellem 500 og 1.000 kroner og vil virke med det samme. Det kan da ikke være så svært,” siger han.