Årelang mishandling med blandt andet knytnæveslag og andre slag på kroppen har ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi været den brutale dagligdag for to små piger.

Det har nu udløst en tiltale mod pigernes 31-årige mor og hendes 40-årige samlever. Ved retten i Næstved vil de om godt en uge stå tiltalt for at have udnyttet de to små pigers værgeløse tilstand til mange gange at udsætte dem for vold og mishandling. En anklage, der vil kunne udløse flere måneders fængsel til begge forældre, hvis de bliver kendt skyldige. De nægter sig dog skyldige.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er den ældste af døtrene gennem mere end syv år - mens hun var i alderen tre-ti år - ca. tre-fire gange om måneden blevet slået af sin mor. Det skete ifølge tiltalen mange gange i overværelse af lillesøsteren, og angiveligt har der været tale om både knytnæveslag og slag med flad hånd på arme og ben. Mange gange har moderen ifølge anklageskriftet også slået datteren i bagdelen.

Den årelange mishandling blev tilsyneladende først opdaget af omverdenen, da moderen i oktober sidste år ifølge anklagemyndigheden også brugte en støvsugerslange til at slå datteren på låret, ligesom pigen fik knytnæveslag på overarmen. Begge dele efterlod mærker, som fik pigens skole og efterfølgende kommunen til at reagere.

Moderen er også tiltalt for tilsvarende mishandling efter straffelovens grove voldsparagraf 245 igennem tre år mod sin yngste datter, der ifølge anklageskriftet mange gange er blevet slået med flad hånd på benene og i bagdelen for øjnene af storesøsteren.

Også kvindens samlever er tiltalt for simpel vold efter straffelovens paragraf 244 ved gennem et års tid at have udnyttet sin steddatters værgeløse tilstand til at slå hende mange gange på kroppen.

Efter kommunens anmeldelse af sagen til politiet blev moderen og de to små døtre anbragt på et opholdssted på grund af volden. Men det afholdt tilsyneladende ikke moderen fra 24. december om aftenen - altså juleaften - i fjor, igen at forløbe sig. Moderen tog ifølge tiltalen fat med begge hænder omkring kraveregionen på den ældste datter og løftede pigen fri fra gulvet, hvorefter hun kastede hende hårdt ind i væggen, så pigen slog hovedet.

Forud for domsmandssagen er begge piger blevet videoafhørt af politiet, så deres forklaringer kan afspilles i retten, uden at de behøver at blive unødigt belastet ved at skulle afgive vidneudsagn for øjnene af de to tiltalte forældre.

Strafniveauet for forældres mishandling af værgeløse børn ligger i førstegangstilfælde typisk på omkring et halvt års fængsel. Hvis der er tale om såkaldt simpel vold er retspraksis omkring fire måneders fængsel.

Selv om det nu er godt 20 år siden, at revselsesretten blev afskaffet, er mange børn stadig udsat for vold i hjemmet. Sidste år viste en undersøgelse fra Børnerådet, at 29 procent af godt 4000 børn i 7. klasse inden for det seneste år havde oplevet mindre grov vold i hjemmet. - eksempelvis niv, skub eller rusken.