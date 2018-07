Et slag i baghovedet på en nu dømt sexhypnotisør lige uden for et retslokale endte tirsdag eftermiddag som en juridisk boomerang for en 38-årig mand fra Herlev.

Ved Retten i Glostrup blev voldsmanden idømt 20 dages betinget fængsel for det umotiverede overfald på den 43-årige hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen, der i marts selv blev idømt tre et halvt års fængsel samme sted for at have voldtaget og seksuelt misbrugt 10 kvindelige klienter, efter at de havde opsøgt hans klinik i Rødovre Centrum for at få hjælp.

Ved domsmandssagen tirsdag nægtede den 38-årige sig skyldig i tiltalen for vold mod hypnotisøren, men han modtog den betingede dom. Overfaldet fandt sted under en kort formiddagspause under retssagen mod hypnotisøren, som gerningsmanden ikke selv overværede. Han kendte dog ifølge sagens anklager en kvinde, der selv havde været i kløerne på hypnotisøren og følte sig misbrugt af ham, uden at der dog blev rejst tiltale for det forhold.

Fakta Sagen kort Den 38-årige mand blev dømt for at have overfaldet sexhypnotisøren Michael Ole Anker Poulsen, mens denne stod tiltalt i Glostrup for voldtægter, andre seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser på 10 kvinder i alderen fra 16 til 48 år. Hypnotisøren blev idømt tre et halvt års fængsel, ligesom han skulle betale sine krænkede klienter sammenlagt 155.000 kr. i erstatning.

Foran retslokalet blev hypnotisøren uden varsel slået i baghovedet, efter at han ifølge sin vidneforklaring var blevet kaldt noget i retning af »børnepiller«. Den halve snes kvinder, som hypnotisøren blev dømt for at have voldtaget og misbrugt, var på gerningstidspunkterne i alderen 16-48 år.

B.T.s udsendte medarbejder var i sin tid tæt på at overvære overfaldet og mødte få sekunder efter slaget gerningsmanden på gangen foran retslokalet. Her nidstirrede han efter slaget den forskrækkede hypnotisør og sagde noget i retning af, at denne var et pædofilt svin, der ikke ville få en retfærdig straf i retssalen.

Kort efter blev voldsmanden tilbageholdt i retsbygningen af hypnotisørsagens anklager, der på stedet sigtede den 38-årige for vold og sikrede hans generalier. Hele retsbygningen er videoovervåget, men overfaldet skete i en blind vinkel for kameraerne, viste det sig.