Maria Hirse taler nu ud om den tiltale, der er rejst mod hende af Nordsjællands Politi. Hun fortæller via sin advokat Brian Larsen, at hendes rocker-relaterede ekskæreste udnyttede hende ved at lade hende opbevare hælervarer.

B.T. kunne onsdag berette, at den tidligere bogstavvender på 'Lykkehjulet' er tiltalt for flere forhold af hæleri, tyveriforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. Sagen skal for retten 3. september, men allerede nu bedyrer Maria Hirse sin uskyld.

»Min klient nægter sig skyldig i alle forhold,« siger Brian Larsen, der er forsvarer for Maria Hirse.

I juli 2017 ransagede Nordsjællands Politi et lejet sommerhus i den nordsjællandske badeby Vejby, hvor Maria Hirse havde bopæl. Ransagningen skete på baggrund af anmeldelser fra borgere, der havde fundet annoncer for deres stjålne ejendele sat til salg i Den Blå Avis.

Under ransagningen fandt politiet blandt andet et vinkøleskab, 18 flasker rødvin, to flasker champagne, en køkkenblender af mærket Kitchen Aid, syv, fiskestænger, en billiardkø og to PH-lamper, der ifølge politiet stammer fra indbrud begået i Nordsjælland i ugerne op til ransagningen. De fandt også fire flyttekasser med Duralit-køkkenmaskiner og et knojern. Maria Hirse og hendes daværende kæreste, Bandidos-prospectet Kim Nordal, blev anholdt på stedet.

Topmodel. Som helt ung vandt Maria Hirse Miss Danmark og deltog også i Miss Universe i 1993. Efterfølgende arbejdede hun som model i udlandet, blandt andet i Japan. Foto: Ukendt Vis mere Topmodel. Som helt ung vandt Maria Hirse Miss Danmark og deltog også i Miss Universe i 1993. Efterfølgende arbejdede hun som model i udlandet, blandt andet i Japan. Foto: Ukendt

Maria Hirse blev Miss Danmark i 1993 og kendt i den brede offentlighed, da hun fra 1995 til 2001 var vært på det populære program 'Lykkehjulet' sammen med blandt andre Bengt Burg og Keld Heick. Hun er forfatter til adskillige bøger om emner som spiseforstyrrelser og incest.

Hun har tidligere været været gift med den kendte forlægger og rigmand Peter Asschenfeldt, men i sommeren 2017 dannede hun par med Kim Nordal, der på daværende tidspunkt var prøvemedlem i Bandidos. Ifølge hendes forsvarer var det Kim Nordal, der havde placeret de ulovlige genstande i Maria Hirses lejede sommerhus.

Maria Hirse kommer med bog, der handler om pædofili. Foto: Claus Bech Vis mere Maria Hirse kommer med bog, der handler om pædofili. Foto: Claus Bech

»Min klient har forklaret, at alle effekterne tilhørte Kim Nordal. Det gælder alle de påståede hælervarer, knojernet og flyttekasserne med køkkenudstyr. Han havde fået lov til at stille nogle ting til opmagasinering i det sommerhus, min klient havde lejet. Min klient vidste ikke, at der var tale om hælervarer,« siger Brian Larsen.

Han fortæller, at Maria Hirse er meget frustreret over sagen, som i den grad har skadet hendes offentlige renommé.

»Hun har det forfærdeligt med, at nogen har udnyttet hende på den her måde,« siger Brian Larsen.

Ifølge forsvareren fastholder hun også sin uskyld i et indbrudsforsøg, hun ifølge anklagemyndigheden begik sammen med en veninde i en hestestald ved Græsted den 31. juli 2017 klokken 22.53. Det påståede indbrudsforsøg blev forhindret, da ejeren af stalden - en pensioneret betjent - tog hende i et førergreb og foretog en civil anholdelse.

Maria Hirse udgiver ny bog om kvinder der udnyttes af mænd. Foto: Nils Meilvang Vis mere Maria Hirse udgiver ny bog om kvinder der udnyttes af mænd. Foto: Nils Meilvang

Maria Hirse har tidligere forklaret på Facebook, at de befandt sig i hestestalden, fordi veninden overvejede at anskaffe sig en hest og ville se, hvordan forholdene var for de opstaldede heste.

Anklagemyndigheden har endnu ikke rejst tiltale mod Kim Nordal, men han er sigtet i samme sagskompleks, og sagen efterforskes af Nordsjællands Politi. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kim Nordals advokat.