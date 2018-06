18 måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark.

Sådan blev straffen torsdag udmålt ved Retten i Næstved for en 37-årig mand fra Høje Taastrup. Han blev dømt for som flugtbilist at have begået uagtsomt manddrab mod en 82-årig kvinde i 2016 ved en etagebebyggelse på Kierulffsvej i Slagelse. Manden har tyrkisk statsborgerskab, selv om han er født og opvokset i Danmark, og han har i forvejen indkasseret en række tidligere domme for mindre trafikforseelser.

En 26-årig mand med irakisk baggrund, der også var med i den lejede varebil ved påkørslen, blev idømt 30 dages betinget fængsel med 40 dages samfundstjeneste, skriver sn.dk.

Den dømte flugtbilist havde spor af hash i blodet, men ikke noget kørekort. Og da han havde påkørt den 82-årige kvinde ved at bakke ind i hende med varebilen, så hun blev dødeligt kvæstet, stoppede han ikke op for at hjælpe pensionisten, men kørte i stedet fra stedet. Dog efter at have ringet til Alarmcentralen, som dog ikke havde held til at overbevise mændene om, at de skulle blive på ulykkesstedet.

»Jeg var i chok,« forklarede den 37-årige mand flere gange i retten ifølge sn.dk.

Færdselsdrabet indtraf om eftermiddagen 14. juli 2016, da den 37-årige bakkede en Iveco-varebil med påskriften AVIS ad en flisebelagt lokalvej ved etagebebyggelsen på Kierulffsvej i Slagelse. Omkring kl. 15.05 ramte varebilens bagende den 82-årige fodgænger, som blev dødeligt kvæstet.



Klokken 16 henvendte den nu dømte flugtbilist fra Høje Taastrup sig imidlertid til Københavns Vestegns Politi og meldte sig selv. Han fortalte, at han havde været i Slagelse og havde ramt en person med sin bil. En blodprøve viste et indhold af THC (tetrahydrocannabinol) fra hash over bagatelgrænsen på 0,001 mg pr. kilo blod, hvilket nu betragtes som en skærpende omstændighed ved trafikdrabet.