Et nævningeting i Vestre Landsret har næsten fordoblet straffen til en 26-årig mand for at ruske sin lille datter på seks uger til døde.

I byretten i Kolding kom datterens død i oktober sidste år til at koste Simon Randeris en straf på tre år og seks måneders fængsel. Men onsdag besluttede landsretten i ankesagen at skærpe straffen til seks års fængsel for den dødelige ruskevold.

»Byretten lagde til grund, at min klient havde fundet datteren livløs - altså bevidstløs - og at han derefter forsøgte at genoplive hende ved at ruske hende, men at det genoplivningsforsøg så gik for vidt, så det blev på en alt, alt for voldsom måde, som datteren døde af. Den forklaring har landsretten forkastet, og så får han de seks års fængsel, som man vel kan kalde for standardstraffen i en sag af den art,« oplyser den dømtes forsvarer - advokat Troels Lind Pedersen, Aarhus - til B.T.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket byrettens dom til skærpelse, oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

I byretten havde faderen forklaret, at det var første gang, han passede datteren alene i længere tid, da han om eftermiddagen den 27. december 2016 pludselig opdagede, at hans lille datter ikke var ved bevidsthed, da han skulle til at give hende mad.

I den forbindelse erkendte manden, at han havde rusket hende, ligesom han forklarede, at en række blå mærker på pigen skyldtes, at han havde nevet hende for at få liv i hende. Den lille datter havde også et lårbensbrud og flere hjerneblødninger. To dage senere afgik hun ved døden på hospitalet - 42 dage gammel.

Ifølge anklager Jakob Nielsen fra statsadvokaten i Viborg har retten lagt vægt på en ny udtalelse fra Retslægerådet, der slog fast, at pigen tidligere var blevet udsat for stump vold.

Der var således ikke tale om 'friske skader' som følge af rusk og nap, sådan som den tiltalte havde forklaret.