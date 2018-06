Med skjulte spionkameraer optages krænkende videoer af danske kvinder på offentlige steder, mens de tisser. Filmene kan mod betaling ses på lummer hjemmeside. Det kan B.T. afsløre.

På en amerikansk hjemmeside, hvis identitet B.T. er bekendt med, kan man købe sig til optagelser af piger, der tisser under gadefesten Distortion, Roskilde Festival, Karneval i Aalborg og 1 maj-arrangementet i Fælledparken. De danske pigers tisseri er åbenbart en kilde, der bliver ved med at give. Der er 276 film, der varer op til en halv time, og de sælges for mellem mellem fire og 29 dollar.

På videoerne er ansigterne sløret, men man hører lyden af de danske stemmer. En af videoerne, der varer en halv time, viser mindst 20 tissende unge kvinder, og den er blevet set 486.000 gange og indeholder blandt andet scener fra 1. maj i Fælledparken.

Per G. Olsen Formand for LO Hovedstaden og medarrangør af 1. maj var ikke klar over, at disse spionoptagelser fandt sted:

»Det bryder vi os da bestemt ikke om. Mildest talt. Det er jo arbejdernes kampdag, ikke lurernes kampdag. Kvinder skal havde lov til tisse i fred uden at blive filmet. Til næste år vil vi gå området igennem og fjerne kameraer, hvis vi finder nogen. Men det er klart, vi kan ikke komme igennem hele Fælledparken, kun i områderne omkring scenerne. Det vil jeg tage op med 1. maj-sekretariatet og Fonden Roskilde Festival til næste år,« siger Per G. Olsen.

På den amerikanske hjemmeside står der, at alle modellerne har givet samtykke til at blive filmet som underholdning. Om pigerne eventuelt har fået penge for optagelserne og har givet deres samtykke, det kan vi ikke vide. Men vi ved, at den amerikanske hjemmeside ikke har nogen ejer, og dermed er der ikke mulighed for at

høre deres version af sagen.

B.T. var til Distortion for få dage siden og kunne konstatere, at der ved et af de attraktive steder mellem to skure et sted på Nørrebro, var placeret et skjult kamera i en tom æblejuicebeholder, en af de små med sugerør. I det øverste højre hjørne var der et hul på cirka 4 mm og bagved en lille linse som i et mobilkamera, og vægten af beholderen var op mod et par hundrede gram. B.T. talte med en af dem, der kunne se ud til at stå bag de skjulte optagelser, og han sagde smilende på engelsk, at det ikke var ham, men nogle af hans venner, der optog pigerne. Og at disse tissescener var meget populære i Tyskland, og at folk kom fra mange lande for at se de tissende piger.

Pressechef i Rigspolitiet, Thomas Kristensen, er forelagt videoerne på hjemmesiden. Han siger:

»Kvinderne kan melde det, hvis de mener, der er foregået noget strafbart. Det er svært ud fra det, vi kan se på den her hjemmeside, om kvinderne har givet samtykke til, at de billeder er blevet lavet, også selvom det skal se ud, som om at det er med skjult kamera. Eller om det vitterligt er optagelser, som de her kvinder ikke er bekendt med. Man kan sige, hvis vi modtager en anmeldelse af det her, vil vi se på, om der er tale om en overtrædelse af de regler, der er om blufærdighedskrænkelse.«

Det, at ansigterne på billederne er sløret, det gør en forskel eller?

Det er ikke noget, man kan udtale sig om helt skråsikkert om, det vil kræve dels noget efterforskning og dels juridisk vurdering af, hvad er der i denne her sag: Er der andet, der gør, at man kan genkende kvinderne. Hvis kvinderne har givet samtykke, ligesom der står på siden, så er sagen anderledes, siger Thomas Kristensen, der forklarer, at det kan være svært at rejse en sag mod en amerikansk hjemmeside.



»Det er klart, at hvis billederne er hostet i udlandet, vanskeliggør det politiets arbejde i forhold til at finde frem til, hvem der står bag og eventuelt få billederne taget ned. Det vi jo også oplever er, at de her sites kan jo genopstå i forskellige former, og billederne kan blive delt på andre sites, derfor er det jo ikke nogen nem opgave,« siger han.

IT-advokat Martin von Haller Grønbæk, Bird & Bird, mener, at der er tale om en juridisk gråzone:

»Hvis det er sløret, så hverken den, der har optaget billedet, eller den som lader vandet, kan blive genkendt bagefter, så er det ikke 'personhenførbart' og ikke umiddelbart ulovligt. Det afgørende er, at den person, som er på billedet, hverken må se den, som tager billedet, eller bagefter vil kunne blive identificeret. Men det er et gråzoneområde,« siger han.