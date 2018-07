Er du blevet snydt i forbindelse med leje af sommerhus? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Det gode vejr har betydet, at de danske sommerhuse er i høj kurs for tiden, og det har svindlere tilsyneladende fundet ud af.

»Det er bare løgn,« tænkte Pia Marie Lundberg fra Nordjylland, da hun tirsdag kunne konstatere, at det sommerhus, som hun havde booket i uge 31 som en overraskelse til sine børn, ikke var ledigt i den uge, og at personen, der udlejede det, slet ikke eksisterede.

Kort forinden havde hun set et opslag i en gruppe på Facebook, hvor private udlejer sommerhuse til hinanden. En kvinde ved navn Elisabeth udlejede to sommerhuse. Et i Gilleleje​ i Nordsjælland og et i Skallerup i Nordjylland. Begge attraktive og i øvrigt med pool.

»Jeg kunne leje sommerhuset i Skallerup for 2395,- for en uge, så jeg skrev en privat besked til hende og spurgte, om hun havde billeder af huset. Dem sendte hun til mig og fortalte, at det kostede 500,- i depositum. Jeg overførte straks og efterspurgte lejebetingelser, som hun ville sende på mail.«

Men i takt med at timerne gik, og lejebetingelserne aldrig blev sendt, begyndte Pia Marie Lundberg at undre sig.

»Da jeg så vil skrive til hende igen for at få tilsendt lejebetingelserne, opdager jeg, at hendes profil er blevet slettet. Bagefter går jeg ind i Facebook-gruppen, hvor jeg så opslaget, hvor jeg kan se, at flere andre er blevet snydt af hende,« fortæller Pia Marie Lundberg.

Set i bakspejlet kan hun godt se, at prisen for leje af sommerhuset nok var for god til at være sand.

»Men i og med vi havde talt sammen privat via Facebook, så virkede det hele i orden. Det var en overraskelse til mine børn, når de kom hjem fra deres far. I stedet måtte jeg fortælle, at vi var blevet snydt,« siger Pia Marie Lundberg, der har i sinde at melde svindlen til politiet.

I stedet for et sommerhus i Skallerup står Pia og hendes familie nu uden nogen ferieplaner og 500 kroner fattigere.

Mange interesserede

Pia Marie Lundberg er imidlertid langt fra den eneste, der siden tirsdag er levet snydt af Elisabeth. Hendes opslag i Facebook-gruppen om de to sommerhuse fik på ganske få øjeblikke over 100 kommentarer fra folk, der var interesseret i at leje et af de to sommerhuse.

Èn af dem var Helene Zelia Lundberg, der tænkte, at den kommende weekend skulle byde på en spontan tur til Gilleje.

»Jeg har en meget lang dialog med hende via Facebook, og da hun ikke tager mod Mobilepay, laver jeg en straksoverførsel på 500,- til hende via netbank. Jeg tager et screenshot af overførslen og sender til hende. Hun oplyser, at jeg har booket sommerhuset, og at jeg vil modtage en bekræftelse.«

Men ligesom Pia Marie Lundberg måtte Helene Zelia Lundberg vente forgæves. Bekræftelsen bliver aldrig modtaget, og hun kontakter derfor Elisabeth igen.

»Hun beroliger mig og siger, at det nok skal komme inden for et par timer,« forklarer Helene Zelia Lundberg, der ventede yderligere et par timer, før hun til sidst blev bekymret og lavede et opslag i Facebook-gruppen for sommerhuse.

»Der går 10 sekunder, før Elisabeth skriver til mig, at hun ikke har sendt bekræftelsen, fordi hun er på arbejde, og at jeg i øvrigt skal slette opslaget med det samme. Det gør jeg, men opdager kort efter, at der er andre, som er blevet snydt af den samme Elisabeth, og at hun er blevet smidt ud af gruppen på grund af svindel,« siger Helene Zelia Lundberg, der mener, at Elisabeth har andre profiler, så hun kan følge med i opslagene i Facebook-gruppen.

»Hvad tuder du over?«

B.T. har i alt været i kontakt med fem personer fra Facebook-gruppen, der alle fortæller, at de er blevet snydt af den samme Elisabeth i forbindelse med leje af sommerhus. Men kun Helene Zelia Lundberg har været i stand til at få kontakt til Elisabeth efterfølgende og konfrontere hende med svindlen.

»Jeg laver en talebesked til hende, hvor jeg siger nogle knap så pæne ting, hvortil hun svarer: 'Ej, sidder du seriøst og tuder over 500 kroner?'. Jeg siger, at hun skal betale pengene tilbage, men så begynder hun bare at sende kyssesmileyer, og nu har hun så blokeret mig eller slettet sin profil,« fortæller Helene Zelia Lundberg.

Enkelte af de personer, der mener, at de er blevet snydt af Elisabeth, har fået refunderet beløbet, som de har overført til hende, af deres bank. Andre afventer lige nu bankens afgørelse. Derudover er Elisabeth blevet meldt til politiet for svindlen i enkelte af landets politikredse.

B.T. er bekendte med Elisabeths fulde navn, og selv om der formentlig er tale om en falsk identitet, så har B.T. valgt ikke at skrive hele navnet. B.T. har desuden forsøgt at få en kommentar fra politiet.

