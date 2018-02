Liberal Alliance er endnu en gang blevet tvunget til at æde et veto i sig.

Partiets familieordfører Laura Lindahl forsikrede for et par uger, at partiet ville nedlægge nedlægge mod at afvikle ordningen med lynskilsmisser, som blev indført i 2013. Men nu har partiet skiftet kurs, så LA alligevel er parat til at efterkomme kravet fra Dansk Folkeparti om en tvungen periode med separation for ægtefæller, der ønsker skilsmisse.

»Vi må forhandle os frem til en mindelig løsning. Dansk Folkepartis bud er seks måneder, Liberal Alliances er nul, så tre måneder er et godt bud på et kompromis,« siger LA's politiske ordfører Christina Egelund til TV2.

»Vi har været meget optaget af at sikre retssikkerheden specielt for børn. Eksempelvis at sager med meget højt konfliktniveau flyttes ud af statsforvaltningen og ind i domstolssystemet med al den retssikkerhed, som det giver,« tilføjer hun.

Striden om skilsmisse-reglerne kommer på et tidspunkt, hvor særligt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forvejen er røget i totterne på hinanden ved flere lejligheder i de seneste par måneder. Blandt andet omkring skat, udlændinge og værnepligt.

Ifølge LA's politiske ordfører Christina Egelund var udmeldingen om et veto for to uger siden om en tvungen separationsperiode blot et fint udtryk for, at partiets familieordfører Laura Lindahl kæmpede hårdt for LA's synspunkter i forhandlingslokalet.

Det er ikke længe siden, I var ultimative under skatte- og udlændingeforhandlingerne, men endte med at trække jer. Nu sagde Laura Lindahl, at det her var et veto, men I ender formentlig med et kompromis. Kan du forstå, hvis folk er forvirrede?