Brandvæsnet i Midt- og Vestjylland blev natten til mandag mødt af stenkast fra fire unge drenge, da de rykkede ud til en brand i det nordlige Silkeborg.

Det skriver TV Midtvest, der tilføjer, at de fire unge drenge stod rundt om en brændende knallert, da brandvæsnet ankom til stedet. Herefter begyndte de at kaste med sten mod brandfolkene, indtil de forsøgte at flygte fra stedet.

Det lykkedes imidlertid Midt - og Vestjyllands Politi at anholde den ene af de fire uromagere, en 17-årig dreng fra Silkeborg.

»De tre andre formår at stikke af, men den ene unge mand bliver anholdt og sigtet for brandstiftelse og hærværk,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen til TV Midtvest og kalder det samtidig for en »bekymrende adfærd«.

Han tilføjer, at man tidligere har haft problemer med unge, der laver bål og efterfølgende stikker af i det område.

Godt en time senere blev brandvæsnet mødt af stenkastende unge endnu engang - formentlig de tre fra den første episode. Her lykkedes det igen de tre drenge at stikke af fra politiet.

Ingen kom til skade som følge af hændelsen.