En 28-årig iransk taxachauffør er blevet anholdt for voldtægt af en fuld, kvindelig passager.

Iraneren blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor anholdelsen blev forlænget i tre døgn.

Den påståede voldtægt fandt sted 1. juli mellem klokken 03:30 og klokken 04:00 i offerets lejlighed på Nørrebro i København.

Kvinden har til politiet forklaret, at hun aftenen forinden havde været til en fødselsdagsfest. Hun skulle holde tale og var meget nervøs. Derfor drak hun rigeligt med alkohol, og hun blev så fuld, at hun kastede op på toilettet. En veninde har til politiet forklaret, at kvinden var så fuld, at hun ikke selv var i stand til at gå ud til taxaen.

Hun husker ikke, hvad hun talte med taxachaufføren om, men da taxaen nåede frem til hendes lejlighed, fulgte taxachaufføren hende op i lejligheden.

Kvinden har forklaret, at hun gik ind i soveværelset og klædte sig af i den tro, at hun var alene. Da hun vågnede dagen efter, var hun øm i skridtet. Da hun fandt en seddel med et telefonnummer og et kondom med sæd i, blev hun meget bekymret. Hun fortalte sin veninde om oplevelsen, og veninden rådede hende til at kontakte Centeret for Seksuelle Overgreb. Der blev hun anbefalet at melde episoden til politiet.

Taxachaufføren nægter sig skyldig i overgrebet. Han sagde i grundlovsforhøret, at kvinden lagde an på ham under taxaturen - blandt andet ved at føre hans hånd ned til sit skridt. Han mente ikke, at hun var fuld, selvom hun kastede op på gaden, inden de kom ind i opgangen.

Taxachaufføren mente, at kvinden havde samleje med ham frivilligt, og at hun selv deltog aktivt i samlejet.

Anklageren fremlagde en udtalelse fra Retsmedicinsk Institut, hvoraf det fremgik, at den forurettede kvinde havde underhudsblødninger på arme og lår, som var under 24 timer gamle samt en rift ved anus.