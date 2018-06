22-årige Sofie Holm Knudsen blev natten til torsdag i sidste uge forsøgt hevet ind i en grå varevogn af en ældre kvinde og hendes mand i København.

»Jeg kan mærke, at der kommer en varevogn bag mig, og at den kommer tættere på. På et tidspunkt gasser den op og drejer ind ad den vej, jeg går. Men så stopper den. Det er en grå varevogn, og ud af passagersædet går en ældre dame, der spørger mig: 'Har du lyst til at være sammen med en mand?'. 'Nej, desværre', siger jeg og går videre, men så hiver hun fat i min arm, åbner døren til varevognen og forsøger at skubbe mig ind i den.«

Sådan beskriver Sofie Holm Knudsen den traumatiserende oplevelse, der hændte hende natten til torsdag i sidste uge, da hun var på vej hjem fra en veninde på Øresundsvej på Amager i København.

Heldigvis var hun efter eget udsagn stærkere end den ældre kvinde, så den 22-årige kvinde kom helskindet væk fra varevognen, der hurtigt kørte væk fra Øresundsvej.

Sofie Holm Knudsen var chokeret, og da hun morgenen efter vågnede, forfattede hun et længere Facebook-opslag, hvori hun advarede andre om den grå varevogn. Men her var sagen ikke slut.

Sofie Holm Knudsen blev forsøgt lokket ind i en grå varevogn sidste torsdag Foto: Privatfoto Vis mere Sofie Holm Knudsen blev forsøgt lokket ind i en grå varevogn sidste torsdag Foto: Privatfoto

Facebook-opslaget blev nemlig delt massivt, og pludselig blev Sofie Holm Knudsen kontaktet af to kvinder. To kvinder, der havde oplevet det samme. De kunne begge beskrive den grå varevogn, og en af dem kom endda med et præcist signalement af den kvinde, som også hev fat i Sofie Holm Knudsen.

»Hun var lavere end mig - så omkring 1.60 meter høj - og så var hun lidt kraftig af bygning. Hun var etnisk dansk og nok omkring 60-65 år med krøllet, brunt hår,« fortæller Sofie Holm Knudsen.

Det viser sig altså, at Sofie Holm Knudsen altså muligvis ikke er den eneste, der er blevet antastet af parret i den grå varevogn. TV 2 Lorry skrev nemlig også tilbage i september 2017 en artikel om 20-årige Emilie, der var blevet lokket ind i en grå varevogn på Amager af en ældre kvinde. En historie, der nærmest er identisk med Sofie Holm Knudsens historie.

Københavns Politi oplyser til B.T., at der er modtaget en anmeldelse, og at politikredsen lige nu efterforsker sagen. Politiet vil dog ikke kommentere på de tidligere tilfælde, som fremgår ovenfor:

»Det er for tidligt at sige, om vi efterforsker ud fra flere hændelser, men vi undersøger sagen nærmere, og der tager vi det selvfølgelig med i vores betragtninger, om der har været tidligere tilfælde,« oplyser Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

I dag - knap en uge efter hændelsen - er Sofie Holm Knudsen stadig i høj grad påvirket af ubehagelige oplevelse. Et par aftener efter episoden blev hun angst på vej hjem fra arbejde, og lige siden har den 22-årige kvinde udelukkende bevæget sig rundt i taxa. Andet tør hun ikke:

»Jeg har slettet mit Facebook-opslag, fordi jeg var bange for, at de ville finde mig, og jeg tager også kun taxa nu. Nu har jeg dog alligevel valgt at stå frem, da jeg føler, at folk skal advares om det her,« siger Sofie Holm Knudsen.

Hun oplyser desuden, at politiet onsdag eftermiddag har afhørt hende telefonisk.