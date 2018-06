Madrester som tiltrækker rotter, tis, larm og ubehagelig opførsel overfor kunderne og ham selv er blot nogle af de problemer, hjemløse giver restaurantejer Andy Hu.

Han føler ikke, Aarhus Kommune er til nogen hjælp, og poltiet har meget begrænsede handlemuligheder.

de slår mig, og jeg må jo ikke slå dem igen, det siger loven Andy Hu, restaurantejer

Som regel står 15-20 hjemløse ude foran hans restaurant, Tapashi, på Klostergade i Aarhus. De generer gæsterne, særligt i disse dage, hvor det er meget varmt. Kvindelige kunder vil ikke besøge restauranten, fordi de hjemløse glor på deres bare ben og råber ubehagelige ting efter dem. Samme historie har Andy Hu fortalt til Århus Stiftstidende. Overfor B.T. uddyber han:

Sådan ser Klostergade i Aarhus ud. Omkring 15-20 hjemløse drikker, sover og larmer på gaden.

»Jeg prøver at afvise de hjemløse, når de vil låne mit toilet. Men de slår mig, og jeg må jo ikke slå dem igen, det siger loven. Så de bruger mit toilet som badeværelse, og når poltiet kommer, så bliver de kun anholdt i 24 timer eller måske tre dage. Så står de ude på gaden igen og generer mig og mine kunder,« siger den frustrerede restauratør til B.T.

Han taler i et rivende tempo, når han fortæller om de problemer, han oplever med de hjemløse. Han er en frustreret mand, for han føler ikke, hans problemer bliver taget seriøst af hverken kommunen eller lokalpolitikerne.

»Der kommer flere og flere hjemløse, og det er særligt slemt her om sommeren, hvor de alle sammen er udenfor. De har jo ikke nogen toiletter eller bade, og kommunen vil ikke give dem nogen. Så de bruger gaden og min restaurant,« siger Any Hu.

Jeg føler ikke, kommunen hører, hvad jeg siger Andy Hu, restaurantejer

Han fortæller, at de hjemløse kender deres rettigheder og udnytter dem. De ved, at han intet kan gøre for at smide dem væk fra området ude foran restauranten, selvom de tisser, larmer og er ubehagelige overfor kunderne. En hjemløs havde endda været meget upassende, da han havde ladt vandet.

Restauratør Andy Hu.

Han stod og tissede og blottede sig for folk, der gik forbi gaden og gerne ville have sushi. Og han var ligeglad, han viste bare sit underliv endnu mere frem, da Andy Hu sagde noget. Så restauratøren ringede til politiet, som trofast møder op hver eneste gang og anholder de hjemløse, hvis de har gjort noget ulovligt. Men få dage efter var den hjemløse mand tilbage selvsamme sted.

»Jeg føler ikke, kommunen hører, hvad jeg siger,« afslutter Andy Hu, som håber, myndighederne snart vil tage problemet alvorligt.