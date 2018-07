Natten til onsdag udbrød der brand på en altan på Grønningen i Thisted.

Foreløbige undersøgelser tyder ifølge lokalpolitiet i Thisted på, at branden kan være opstået via strålevarme. Det skriver Nordjyske.

Altangulvet var beklædt med kompositgulv, og teorien går på, at det kan være blevet antændt på grund af altanens glasafskærmning, som reflekterede solens stråler. Det kan have udviklet så meget varme i gulvet i løbet af tirsdagen, at branden opstod tidligt onsdag morgen, lyder det.

Opgangens beboere blev evakueret af sikkerhedsmæssige årsager, mens branden blev slukket.

Ingen personer kom til skade, og der opstod ifølge Nordjyske kun mindre materielle skader.

Det er ikke første gang, at solens kraftige stråler denne sommer menes at have været skyld i en brand. I weekenden formodes et make-up spejl, der stod i vindueskarmen hos en familie i Aalborg-forstanden Vejgaard, at være skyld i en brand, da det tilsyneladende dannede en så kraftig brandstråle, at det antændte en sækkestol i værelset.