Sorte røgskyer og høje flammer kunne ses overalt i den lille Odense-bydel Villestofte, da en markbrand brød ud i den lille forstad søndag.

Michael Vadum, der er nabo til grunden, hvor branden opstod, siger til TV 2/Fyn, at der i forbindelse med slukningsarbejdet var så meget røg, at det var tæt på at nå over til deres hus.

»Da de begyndte at slukke, kom der rigtigt meget røg ind til vores hus og have, og vi var på et tidspunkt bange for, at det ville nå over på den anden side af vejen og ind til os,« siger Michael Vadum til TV 2/Fyn.

Beredskabet fortæller, at man forsøgte at fange branden, så den ikke skulle sprede sig til de omkringliggende bygninger. Ifølge indsatsleder Kenny Christensen, lykkedes det med stor succes, og branden er nu under kontrol.

Kenny Christensen fortæller også til TV 2/Fyn, at beredskabets arbejde blev hjulpet på vej af flere naboer, der selv tog haveslangen og vandede deres haver og levende hegn.

Branden er stoppet, og der mangler nu kun et mindre efterslukningsarbejde.