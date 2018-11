Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kan ikke få armene ned, efter svindelmistænkte Britta Nielsen mandag morgen blev anholdt i Sydafrika..

Over for B.T. understreger hun, hvor meget sagen har påvirket hende.

Faktisk i en sådan grad, at 64-årige Britta Nielsen helt er kravlet ind i børne- og socialministerens underbevidsthed og spillet hende et puds i drømmeland.

»Jeg drømte faktisk om Britta den anden dag. Jeg mødte hende og sad over for hende«, siger Mai Mercado.

Børne- og socialministeren fortæller, hvordan hun i drømmen kom ind i et tomt rum med to stole placeret over for hinanden.

»Britta sad i den ene stol, og jeg satte mig i den overfor. Og da vi sad der, spurgte jeg hende, hvorfor hun havde gjort det. Det ville jeg gerne have svar på. Hvorfor hun havde taget pengene. Men hun svarede ikke. Hun sad bare helt stille uden at sige et ord,« fortæller Mai Mercado til B.T.

Der skete ikke mere i drømmen, og tilbage i virkeligheden er børne- og socialministeren i dag glad for, at eftersøgningen af 64-årige Britta Nielsen, der over en årrække er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for mindst 111 mio. kroner., endelig er ovre.

»Hver eneste dag har jeg håbet på, at man vill finde frem til hende. Og jeg er simpelthen så lettet over, at det nu er sket. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hun nu - og forhåbentlig ret hurtigt - kan blive udleveret til Danmark og stå til regnskab for det, som meget tyder på, hun har gjort; nemlig at bestjæle de mest udsatte i vores samfund,« siger Mai Mercado.

Børne- og socialministeren har ikke mange rosende gloser at bruge om Britta Nielsen, som hun mener må have en manglende moralsk anstændighed, hvis det viser sig, at mistanken mod hende er korrekt.

»Hun må være et af de meste kyniske og beregnende mennesker. Jeg forstår ikke, at et menneske, der tager penge for de allermest udsatte, kan se sig selv i øjnene eller retfærdiggøre det over for sig selv,« siger hun og fortsætter:

»Man skal have noget af en karakterbrist for at være en rolig og sød person og kollega ud ad til og så samtidig trække 111 millioner kroner ud til sig selv.«

Anholdt alene på hotelværelse

Britta Nielsen blev mandag morgen klokken 05.30 anholdt på et hotelværelse i den sydafrikanske by Sandton, der er en forstad til Johannesburg.

Over for B.T. oplyser politiinspektør ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØIK, Thomas Anderskov, at Britta Nielsen var alene på værelset, da sydafrikansk politi med den danske anklagemyndighed ‘på slæb’ anholdte den 64-årige dansker.

Mandag eftermiddag kom det frem, at der i Britta Nielsens navn var bestilt flybilletter fra O.R. Tambo International Airport i Johannesburg til torsdag aften.

Det kan Anklagemyndigheden dog ikke bekræfte over for B.T.

Det var den 64-årige svindelmistænktes forsvarsadvokat i Sydafrika, Gerhard Langman, der meddelte, at billetterne med Brittas navn på var bestlt til kl. 20.00, hvorfor Britta Nielsen sandsynligvis allerede vil være på dansk grund igen fredag.