Da en mand forsøgte at bryde ind i en købmandsbutik i Holstebro, gik det helt galt.

Den 34-årige mand forsøgte lørdag morgen klokken 06:30 at bryde ind i Spar i den vestjyske by. Det skriver TV Midtvest.

Manden valgte at forsøge at trænge ind i butikken gennem et tagvindue i stedet for at tage døren, og det resulterede i, at han faldt fire mere ned og landede i forretningen, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

»Han er ikke blevet afhørt endnu, men vi formoder, at han ville bryde ind ad vinduet. Han blev tilbageholdt af anmelderen, ind til vi var fremme,« siger han til TV Midtvest.

Den formodede indbrudstyv, som nu er sigtet i sagen, blev efterfølgende kørt til sygehuset, fordi han fortalte, han havde ondt i ryggen, men han er ikke kommet alvorligt til skade.