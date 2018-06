Normalt hører man kun skændsord om politiets såkaldte ATK-vogne.

Fartkontrol er bare en pengemaskine, synes at være mange bilisters holdning til politiets fartmålebiler. Men hos beboere på udsatte veje er ATK-vognene ganske populære.

Så populære, at politiet er begyndt at få henvendelser fra private, der gerne vil bestille en fartkontrol til deres vej.

»I øjeblikket får vi tre til fem henvendelser om dagen fra borgere, der gerne vil have, vi kommer og laver fartkontrol. Vi vurderer de henvendelser, vi får, og ser, om det kan lade sig gøre. For at vi kan måle, kræver det et stykke fladt, lige vej, forklarer Claus Oster til TV 2 Øst.

Politiet kan ikke efterkomme alle efterspørgelser, men når de kommer ud, så har det ofte været ganske effektivt, og flere steder er blevet faste målesteder.

En borger på Stevnsvej i Strøby Egede syd for Køge bestilte en fartkontrol, og på blot 3 timer havde kameraet blitzet 101 bilister. En enkelt bilist blev taget i at køre 93 kilometer i timen i en byzone. Det kostede en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.