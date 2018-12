Flere naboer beskrev onsdag overfor B.T., hvordan der generelt har været masser af larm, fest, uro og især én ubehagelig episode i Nicki Billes lejlighed. Den lejlighed, hvor fodboldspilleren natten til onsdag blev skudt i armen.

Og i et Facebook-opslag afslører ejerforeningen, E/F Lindholm, at der i længere tid har været en sag kørende om netop lejlighed nummer 67, hvor Nicki Bille bor.

'En del beboere har igennem noget tid rapporteret om støj fra lejligheden i nr. 67. Det er kulmineret i nat, som der kan læses om i div. medier her til morgen. Fra bestyrelsens side har vi igennem længere tid arbejdet på den her sag. Det er ikke en nem opgave, vi arbejder tæt sammen med administration Danmark om at løse den,' fremgår det blandt andet af opslaget.

Natten til onsdag blev to personer anholdt og én person kørt til hospitalet efter en 'episode' ved Nicki Billes lejlighed. Det viste sig senere, at fodboldspilleren var blevet skudt i armen med et haglgevær, og at tre personer - herunder en 23-årig kvinde - er blevet sigtet for forsøg på manddrab.

Efterfølgende fortalte en nabo til B.T., at der har været meget uro omkring Nicki Billes lejlighed, og at der en aften blev kastet en sten ind gennem fodboldspillerens rude, hvorefter en tatoveret mand, der meget vel kan være Nicki Bille, løb råbende ud af lejligheden.

Og det viser sig altså nu, at ejerforeningen har modtaget flere klager omkring fodboldspillerens lejlighed.

Nicki Bille bor stadig i lejligheden, men foreningen anbefaler andre beboere at holde sig væk fra den tidligere Esbjerg-spiller, hvis der igen opstår uro i eller ved lejligheden.

'Vi anbefaler beboerne om at melde episoder til politiet, og ikke selv at tage kontakt til beboeren. Noter ned hvornår politiet blev kontaktet og aflever det til bestyrelsen,' skriver E/F Lindholm på dets Facebook-side.

Her et billede af episoden, hvor der røg en sten gennem ruden på Kenny Drews Vej nummer 67, hvor Nicki Bille bor Vis mere Her et billede af episoden, hvor der røg en sten gennem ruden på Kenny Drews Vej nummer 67, hvor Nicki Bille bor

Politiet har sigtet tre personer i sagen. To af dem - en 30-årig mand og en 23-årige kvinde - er i politiets varetægt, mens en tredje person fortsat er på fri fod.

B.T. har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra ejerforeningen.