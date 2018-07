Det var et grufuldt syn, der mødte en landmand fra Helsingør, da han mandag formiddag gik tur på sine marker. Det skriver Helsingør Dagblad.

På en mark kun få hundrede meter fra sin ejendom Dyresøgaard fandt landmand Lars Wichmand en af sine drægtige køer død. Koen var blevet dræbt på den allermest bestialske vis.



En eller flere ukendte gerningsmænd havde stukket en knudret gren gennem koens livmoder og derved dræbt både ko og kalv.

“Jeg frygter, at den har lidt i op til et døgn inden døden indtraf,” siger Lars Wichmand til Helsingør Dagblad.

Jeg kan ikke tale om det. Jeg er meget ked af det lige nu Landmand Lars Wichmand

Køerne på Lars Wichmands gård er af racen Hereford kødkvæg, der går ude året rundt. Både dyrelæge og politi blev tilkaldt for at sikre spor af den voldsomme dyremishandling.



“Politiet har været meget grundige i deres undersøgelser og har sikret grenen for at finde eventuelle spor efter gerningsmanden. Desuden har politiet forlangt, at koen skal obduceres, så den eksakte dødsårsag kan fastslås,” siger den rystede landmand til Helsingør Dagblad.



BT har været i kontakt med en tydeligt berørt Lars Wichmand. Dagen efter drabet er han stadig for påvirket af hændelsen til at kunne fortælle om den.

»Jeg kan ikke tale om det. Jeg er meget ked af det lige nu,« siger han.