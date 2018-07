Søndag formiddag anholdt politiet en 31-årig mand på Roskilde Festival, da det viste sig, at han er uønsket i Schengenområdet og derfor sandsynligvis skal udvises af Danmark.

Politiet blev opmærksomme på manden, der formodes at være fra Nigeria, da han forsøgte at købe en billet ude foran indgangen til festivalpladsen.

»Han er truffet ved indgangspartierne, hvor han forsøgte at købe en festivalbillet, og da han var udlænding, var vi henne og snakke med ham, for normalt køber man via billetsælgeren, men vi ved jo, at der er udsolgt, så spurgte vi efter identiteten. Herefter kunne vi se i systemet, at han var uønsket i Schengenområdet,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Det vides dog ikke, hvorfor den 31-årige mand er uønsket i Schengenområdet.

»Jeg kan sige så meget, at det er ikke danske myndigheder, der har erklæret ham uønsket. Det kan være et andet land, der har haft noget med ham at gøre,« lyder det fra Martin Bjerregaard.

Manden er nu tilbageholdt på udlændingelovens bestemmelser i tre gange 24 timer for blandt andet at fastslå hans identitet.

»Så må vi se, om der er grundlag for andet end ulovligt ophold i Danmark og Schengen, og når det er afgjort, skal han sendes til Nigeria,« siger Martin Bjerregaard.