Politiet undersøger nu, om der skal rejses sigtelse i sag, hvor plejere ikke reagerede på, at Maybritt Kristensen ikke åbnede døren

61-årige Maybritt Kristensen fra Odense faldt på gulvet i sit hjem en lørdag og var derfor ikke i stand til at åbne døren for hjemmeplejen, som kom til hende hver dag. Men hverken plejeren, som var på adressen den pågældende dag og oven i købet mente at høre, at hun faldt, eller plejeren, som angiveligt var der dagen efter, reagerede.

Først om mandagen underrettede en hjemmehjælper sin nærmeste leder om, at døren til Maybritt Kristensens lejlighed ikke blev åbnet. Men først dagen efter igen - om tirsdagen - blev der rekvireret en låsesmed.

Det skete, da også en ven til 61-årige Maybritt Kristensen havde ringet til Odense Kommunes hjemmepleje og bekymret fortalt, at han ikke kunne få kontakt til hende.

Maybritt Kristensen, som havde KOL og var lam i den ene side af kroppen, blev fundet død på stuegulvet i sin lejlighed. Og lægen, som skrev dødsattesten, skønner, at hun var død allerede om lørdagen.

Det kritisable forløb, som skete mellem 28. og 31. januar i fjor, og som Fyens Stiftstidende har beskrevet, betyder nu, at Fyns Politi går ind i sagen.

”Selve sagen er her hos os i første omgang blevet behandlet som en sag om en dødfunden person. Siden da er der kommet kritik af forløbet og hjemmeplejen i en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er på den baggrund, at vi nu skal have lavet en juridisk vurdering af, om der kan pålægges nogen et strafansvar,” siger Ann Kate Pedersen, politikommissær i afdelingen for Almen Efterforskning i Fyns Politi, til BT.

Hvis der bliver rejst sigtelse mod en eller flere personer, vil det være for overtrædelse af straffelovens §157, som omhandler grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i offentlig tjeneste eller hverv. En paragraf, der ved dom kan give bøde eller fængsel i op til fire måneder.

Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, beklager det hændte overfor nu afdøde Maybritt Kristensens nærmeste pårørende; herunder hendes datter Dianna Priesner, som siger til fyens.dk:

”Det piner mig, at hun er død på den måde. Jeg kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvor længe hun har ligget der, og om hun har lidt. Det må have været et voldsomt fald.”

Advokat Erik Bo Rasmussen, som har hjulpet Dianna Priesner med sagen, forstår ikke Odense Kommunes ageren. Først og fremmest undrer han sig over, at særligt den plejer - en vikar - som om lørdagen i forløbet oven i købet selv mener at have hørt Maybritt Kristensen falde på gulvet, intet foretog sig.

»Det bør jo være tydeligt for enhver, at man skal reagere i sådan en situation. Man kan da sige sig selv, at når man er ansat til at hjælpe folk, så skal man også gøre det. Odense Kommune behøver altså ikke at sende hjemmehjælpere på et tre ugers kursus for at lære dem, at man som hjemmehjælper er ansat til at hjælpe folk. Det er skræmmende,« siger Erik Bo Rasmussen, som også er harm over, at der først et halvt år efter Maybritt Kristensens tragiske død blev sendt en ganske kortfattet skriftlig undskyldning fra kommunen til datteren.

Fyns Politi forventer i næste uge at have svar på, om der skal rejses straffesag.