Bagmandspolitiet har svært ved at skjule begejstringen. For første gang i flere år falder antallet af henvendelser fra borgere og organisationer, der mener, at de er blevet snydt og bedraget af fupfirmaer på nettet. Det skriver Politiken.dk.

»Det ser lovende ud«, siger specialkonsulent i bagmandspolitiet Henrik Vestergård Nielsen til Politiken - med direkte henvisning til en ny, enkel og uhyre effektiv identitetskontrol for alle danske domænenavne.

Kontrollen er udviklet af Dansk Internet Forum (Difo) og DK Hostmaster, der administrerer og forvalter godt én million danske domænenavne på nettet. Her skal alle danske domæneejere nu registrere og identificere sig via deres NemID, mens alle udenlandske ejere af danske domæner bliver underkastet en særlig kontrol-screening, der vurderer risikoen for fup.

Ved den mindste mistanke bliver de udenlandske domæneejere bedt om at identificere sig, og sker det ikke, bliver domænet ganske enkelt lukket ned.

På bare fem måneder har den nye kontrol lukket 2.600 formodede fupbutikker i .dk-zonen, og det svarer til et fald i antallet af fupdomæner på 85 procent, siger Jakob Bring Truelsen, direktør i DIFO og DK Hostmaster til Politiken.

»Vi føler selv, at vi har knækket koden med en identitetskontrol, der virker, og vi fortsætter selvfølgelig kontrolindsatsen«, siger han til Politiken.