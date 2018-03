35-årig mand dræber sine to børn på tre og fem år og derefter sig selv. Naboer i chok. Børnenes mor får krisehjælp

Sjældent har et vejnavn været så misvisende som Frydsvej i Kolding.

For tilværelsen vil aldrig blive den samme i den smalle og hyggelige passage i hjertet af byen, efter det står klart, at en 35-årig småbørnsfar inde bag den hvide dør i byhuset omtrent midt på strækningen har frarøvet sine egne to små børn – en pige på tre år og en dreng på fem – livet.

Efter at have dræbt børnene, valgte han som sin sidste handling selv livet fra.

Sydøstjyllands Politi, som siden mandag sidst på eftermiddagen har arbejdet med at sikre spor på og fra gerningsstedet, formulerede det tirsdag således efter knap et døgns intensivt arbejde:

”På baggrund af efterforskningen er det aktuelt politiets opfattelse, at den 35-årige far har dræbt de to børn og herefter begået selvmord.”

Politiet blev kaldt til adressen klokken 16.44 mandag. Her fandt betjentene ligene af de to børn og deres far.

BT har på stedet talt med en række naboer og nære venner til den 35-årige mand, som alle betegner som en hjælpsom og dygtig fyr, og som var typen, der af sig selv tilbød sin hjælp, hvis han kunne gå til hånde med noget.

Læs også:

Far dræber fire døtre inden selvmord

Lige så vel som han bliver betegnet som en god far for sine børn. Og som samtidig, i al fald udadtil, også så ud til at have succes med den virksomhed, han selv lagde grunden til for nogle år siden, og som det gik så godt for, at den for nylig var indstillet sammen med to andre til at modtage en såkaldt gazelle-pris, der er en anerkendelse for ekstraordinær god vækst fra år til år.

Derfor var de selvsamme naboer og venner også dybt rystede, da BT talte med dem om den tragedie, som ingen havde overvejet kunne ske.

Byhuset på Frydsvej i Kolding var i går stadig plomberet og under bevogtning, da det er gerningsstedet for to drab og et selvmord.Foto: Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov Byhuset på Frydsvej i Kolding var i går stadig plomberet og under bevogtning, da det er gerningsstedet for to drab og et selvmord.Foto: Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov

»Jeg kender ham rigtig godt. Det er – eller var – ham jeg har haft mest med at gøre her på vejen. Jeg flyttede ind i 2010 kort efter, at han og hans daværende kone flyttede ind i huset lidt længere henne, og vi har snakket godt lige fra dag ét. Han har altid været en sød og hjælpsom fyr og kom for eksempel og tilbød at male mit plankeværk, fordi det trængte til det. Sådan var han. Og det er ikke andet end otte-ti dage siden, vi aftalte, at vi snart skulle ud og spille tennis igen. Jeg ringede til ham, da han var på vej hjem fra skiferie i Østrig. Vi snakkede, som vi altid har gjort, og der var intet som helst at mærke på ham. Han sagde oven i købet, at det gik godt. Det, som er sket nu, er noget, der ellers altid sker andre steder. Det er slet ikke til at fatte, at det så alligevel er sket her. Og så lige ham,« siger en af de nærmeste naboer.

Han fortæller videre, at den 35-årige mand oprindelig stammer fra Billund, og at han var et udpræget sportsmenneske. I ungdomsårene spillede han elitefodbold i Vejle Boldklub, og i de seneste mange år har han haft sin faste gang på banerne i Kolding Boldklub.

Der mødte betjente fra Sydøstjyllands Politi et frygteligt syn, da de gik ind mandag sidst på eftermiddagen. En 35-årig far har dræbt sin datter på tre og søn på fem og derefter sig selv.Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov Der mødte betjente fra Sydøstjyllands Politi et frygteligt syn, da de gik ind mandag sidst på eftermiddagen. En 35-årig far har dræbt sin datter på tre og søn på fem og derefter sig selv.Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov

Ifølge BTs oplysninger har han for år tilbage været bestyrer for et diskotek i Kolding. Men valgte på et tidspunkt at blive selvstændig erhvervsdrivende med sit firma, som laver design af pynt og inventar til butikker.

Motivet til dobbeltdrabet på sit eget kød og blod blev der kun gisnet ganske lidt om blandt dem, BT talte med tirsdga foran huset, som har et Til Salg-skilt i facadevinduet.

En nær veninde til den 35-årige familiefar kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun sammen med en anden kvinde, som også var en af hans gode bekendte, tirsdag ved middagstid mødte op foran den lille facaderenoverede ejendom og lagde en smuk buket med roser og tulipaner.

Efter at have stået en stund, trak hun sig væk fra stedet for at sunde sig. Og sagde:

”Vi kan slet ikke forstå det her. Hvordan kan man gøre sådan noget mod børnene? Men ingen har set det her komme. Det er jo flere år siden, at han og (ekskonens navn, red.) gik fra hinanden. Jeg havde indtryk af, at det gik godt imellem dem. De havde en deleordning om børnene, så de var hos dem begge en uge ad gangen. Så sent som i lørdags fyldte han 35 og holdt sin fødselsdag hjemme sammen med børnene. Jeg skrev selv med ham i lørdags, og min kæreste snakkede med ham i telefonen. Der var ikke noget særligt at mærke på ham. Det er helt uforståeligt,” lyder det trist og med en hovedrysten fra den ene af kvinderne.

En nabo på Frydsvej fortæller, at der var ”helt almindelige legelyde” fra børnene inde fra huset søndag aften.

Ifølge BTs oplysninger mødte den 35-årige familiefar ikke op på kontoret mandag morgen i sit firma i Kolding, hvilket undrede de fire-seks ansatte. Da han senere samme dag heller ikke overholdt en badminton-aftale, som han ellers altid gjorde, blev en stigende undren til ængstelse.

En frygtelig tragedie har udspillet sig her: En 35-årig familiefar dræbte sin datter på tre år og søn på fem. Han valgte selv livet fra som sin sidste handling.Foto: Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov En frygtelig tragedie har udspillet sig her: En 35-årig familiefar dræbte sin datter på tre år og søn på fem. Han valgte selv livet fra som sin sidste handling.Foto: Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov

Kort før klokken 17 stod det så klart, at der var tale om en frygtelig tragedie, da betjente fra Sydøstjyllands Politi fandt ligene af de to små søskende og deres far inde i huset.

To naboer fortæller uafhængigt at hinanden, at børnenes mor, som efter at være fraflyttet byhuset på Frydsvej for omtrent tre år siden for siden at have haft adresse i udkanten af Kolding, nu modtager psykologisk krisehjælp.

På grund af de dybt tragiske omstændigheder ønsker Sydøstjyllands Politi ikke at gå nærmere i detaljer om dødsfaldene over for offentligheden.