En 38-årig mand er tiltalt ved Københavns Byret for at have mishandlet og voldtaget en yngre kvinde i flere timer på Mændenes Hjem i København.

Manden, der stammer fra Somalia og tidligere er dømt for vold, kræves udvist med indrejseforbud i mindst seks år. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge anklageskriftet blev kvinden holdt indespærret i flere timer på et værelse på Mændenes Hjem, mens han råbte: »I will kill you«, slog hende i hovedet med en flaske og truede med en saks. Da den skrækslagne kvinde forsøgte at flygte, sparkede han hende i ryggen to gange.

Gerningsmanden har desuden angiveligt hevet kvinden i håret, sparket hende i maven og slået hende i ansigtet med knytnæve. Han har derudover taget kvælertag på hende så hårdt, at hun fik synlige blå mærker og tissede i bukserne.

I forbindelse med mishandlingen tvang han kvinden til at tage tøjet af og lægge sig på sengen, hvor han voldtog hende, selvom hun græd og sagde: »Stop, stop.«

Den tiltalte nægter voldtægt, men erkender at have haft samleje med kvinden. Han hævder dog, at det skete frivilligt, da de to kendte hinanden i forvejen.

Ifølge Ekstra Bladet så har voldtægt af særlig farlig karakter en strafferamme på op til tolv års fængsel, men anklagemyndigheden har alene nedlagt påstand om straf på op til fire års fængsel.