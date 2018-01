»Det er jo koldt udenfor, så chancen for at finde ham i live bliver selvfølgelig mindre og mindre.«

Sådan lyder det tidligt tirsdag morgen fra vagtchef Per Jørgensen hos Nordjyllands Politi, efter det endnu ikke er lykkedes at finde den forsvundne mand Preben Enhard, der ikke er set, siden han gik fra sit plejehjem i Sindal lørdag aften.Den ældre mand på 83 år, der er dement, forlod ældrecentret Vendelbocentret i tidsrummet mellem klokken 18.30 og 19.30, og siden har både politi, helikoptere, hunde og op mod 200 lokale borgere ledt efter ham.

Indtil videre desværre uden at finde spor efter ham.

Man har dog ikke opgivet håbet endnu, og tirsdag morgen - efter det er blevet lyst nok til at lede igen - vil Nordjyllands Politi vurdere, hvad de skal gøre, og hvor de skal lede.

»Vi leder stadigvæk efter ham, og det vil vi også gøre i dag,« fortæller Per Jørgensen og fortsætter:

»Der har vist været lidt snak om at kigge på, om der skal dykkere ud i dag, for der er en større å i nærheden, som man måske vil have dykkere ned og undersøge.«

Grunden til, at det har hastet med at finde Preben Enhard, er, at han har stærkt brug for at få sin Parkinson-medicin. Det skriver TV 2 Nord. Uden medicinen bliver hans muskler stive, så han ikke kan bevæge sig.

Den ældre mand skulle have haft sin medicin lørdag aften.

Nordjyllands politi opfordrer borgerne i området ved Sindal til kun at kikke efter bortgåede i byen Sindal og ikke uden for byen på åbne områder. Helikopteren kan ikke arbejde optimalt med mange folk i området uden for byen. På forhånd tak. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 13, 2018

Nordjyllands Politi opfordrer stadig alle borgere om at holde øje og tjekke egne haver og udhuse og lignende.

Preben Enhard beskrives som 180 cm høj og slank af bygning. Han var iført en hvid og blå skovmandsskjorte og cowboybukser, da han forsvandt.

Hvis du ser Preben Enhard, skal du omgående kontakte Nordjyllands Politi på 114.