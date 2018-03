Politiet har endnu intet spor af den demente Gerda Pedersen, som tirsdag eftermiddag forsvandt fra et plejehjem i Billund.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter onsdag morgen.

Vi leder fortsat efter 78 årige Gerda, der er gået fra sit plejehjem i Billund tirsdag eftermiddag. Hun er Iført sort frakke og mørke bukser. Hun er 165cm høj, slank og har gråt kortklippet hår. Vi opfordrer beboer i området til at kigge i deres haver, udhuse mv.#politidk pic.twitter.com/nI5vy7UGYx — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) March 21, 2018

Den ældre kvinde gik fra Billund Plejecenter tirsdag eftermiddag omkring klokken 13, og siden har ingen tilsyneladende set hende.

Til BT fortæller vagtchef Michael Sehested, at den ældre kvinde godt nok er dement, men godt gående, så hun kan være nået langt omkring.

»Vi leder i Billund-området. Vi har været i gang hele natten. Omkring klokken 4 skulle hundene have et lille hvil, men vi går i gang igen her til morgen,« siger han.

Da hun forsvandt har hun iført en sort, halvlang vinterfrakke og et par blå fløjlsbukser. Hun beskrives som 165 centimeter høj og slank med gråt, kort hår.

Politiet opfordrer beboere i området til at kigge i deres haver og udhuse for at se, om den ældre kvinde skulle have søgt ly der.

»Vi ved af erfaring, at demente ofte søger ly, når det begynder at være koldt,« siger vagtchefen.

Har du set Gerda eller mener at vide, hvor hun er, så ring til politiet på 114.