Efter den groteske sag om en 58-årig dansk kvinde, som blev hårdt kvæstet af stenkast mod hendes bil på motorvej A7, beder politiet i Flensborg i Tyskland nu om offentlighedens hjælp i sagen.

Politiet efterlyser særligt lastbilschauffører, som har kørt på motorvej A7 syd for den tyske grænse i tidsrummet 21 til 23 tirsdag aften. Det skriver TV 2.

Det tyske politi mener nemlig, at lastbilschauførerne kan have installeret videoudstyr i kabinen på deres køretøjer, som muligvis kan have optaget gerningsmanden på den konkrete motorvejsbro inden han begik sin forbrydelse eller i tiden efter.

»Politiet vil gerne vide, om køretøjerne kan have videoudstyr installeret og tændt, og om disse kan have filmet vejene,« lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Tirsdag aften omkring klokken 22 blev en dansk kvinde, som er bosat i Flensborg, ramt af en granitsten, da hendes bil passerede under motorvejsbroen ved Ellund på motorvej A7, der ligger på den tyske side af grænsen. Hun blev hårdt kvæstet af den tunge sten, som måler både 25 cm højden og i bredden. Hun er meldt uden for livsfare.

Det tyske politi understreger, at man er interesseret i tale med lastbilschaufførerne, uanset om de har kørt i nordlig eller sydlig retning på strækningen.

Cirka en halv time inden den danske kvinde blev kvæstet af det, som tysk politi betegner som forsøg på manddrab, blev der kastet en anden sten ned på kørebanen på den tyske motorvejsstrækning. Det skete cirka ti kilometer længere sydpå. Politiet forklarer desuden, at de også gerne hører fra personer, som har opholdt sig ved motorvejsbroerne ved Gottrupel, Barderup og Ellund i tiden omkring stenkastene.

Man kan kontakte politiet i Flensborg på telefon (+49) 0461 - 484 0.

I Danmark i 2016 blev en tysk familie ramt af en stor granitblok, da deres bil bevægede sig under en motorvejsbro på Fyn. Den 33-årige kvinde i bilen blev dræbt og den 36-årige mand blev alvorligt kvæstet og er alvorligt handicappet for livet. Tilbage sidder nu parrets dengang fem-årige lille dreng, der sad på bagsædet og slap uskadt fra ulykken.

Fyns Politi har endnu ikke identificeret en gerningsmand.

Vicepolitiinspektør Richardt Jacobsen forklarer dog nu, at man vil kontakte tysk politi og undersøge om sagerne kan hænge sammen.

Ligesom Danmark, så har det nordlige Tyskland også haft adskillige episoder med stenkast fra motorvejsbroer. Politiet har ikke oplyst hvor mange.