Sydøstjyllands Politi leder efter ejerne af et stort parti smykker og sølvtøj, som blev beslaglagt i forbindelse med ransagninger på to adresser i Fredericia i november 2017.

Politiet i Fredericia formoder, at smykkerne og sølvtøjet stammer fra et tyveri, men hidtil har kun en af smykkernes ejere meldt sig.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 19. december bad Sydøstjyllands Politi borgerne om hjælp til at opklare en sag om et stort antal halskæder, ringe, armbånd og øreringe, samt forskelligt sølvtøj, som politiet fandt i forbindelse med ransagninger på to adresser i Fredericia.

Det førte til en henvendelse fra en kvinde fra Tåsinge på Sydfyn, som har genkendt tre af smykkerne, efter at hun har haft indbrud. Men politiet mangler stadig oplysninger, der kan føre til ejerne af resten af smykkerne og sølvtøjet, og dermed også til opklaring af flere indbrud eller tyveri.

»Henvendelsen viser, at selvom smykker og sølvtøj er fundet i Fredericia-området, er det langt fra sikkert, at de stammer herfra. Vi vil gerne i kontakt med personer, der savner smykkerne, eller på anden måde ved noget om dem, så ejerne kan få dem igen og vi forhåbentlig kan opklare sagen,« siger Brian Skovrup Christensen, der er fungerende politikommissær ved Efterforskningscenter Syd i Sydøstjyllands Politi.

I politiets pressemeddelelse kan du se nogle af smykkernes ingraveringer.

Foto: Sydøstjyllands Politi Foto: Sydøstjyllands Politi

Kender du nogle af smykkerne eller sølvtøjet, eller har du oplysninger, som kan hjælpe politiet med at opklare sagen? Kontakt Sydøstjyllands Politi på tlf. 114.