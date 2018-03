Københavns Politi efterlyser to mænd, som de mistænker for at stå bag en del organiseret kriminalitet.

Ifølge politiet er det 28-årige Eric Andrew og den 26-årige Ali Marwan el-Jomaa - som man kan se på billedet - der står bag en lang række indbrud i Københavns-området og på Københavns Vestegn.

Politiet beskriver de to som:

Eric Andrew:

28 år

182 cm høj

almindelig af bygning

af afrikansk udseende

Ali Marwan El-Jomaa:

26 år

184 cm høj

almindelig af bygning

af mellemøstlig udseende

Vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Knud Hvass siger, at de to mænd var blevet advaret.

»Vi mistænker dem for omfattende organiseret indbrudskriminalitet. De er blevet advaret om, at hvis de ikke meldte sig selv, så ville de blive efterlyst offentligt – og det sker altså nu,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Har du oplysninger om de to mænd, så kontakt gerne Københavns Politi på 33 14 14 48.