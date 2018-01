En række uniformgenstande og et adgangskort, der tilhører hjemmeplejen i Kolding Kommune, er mellem onsdag og torsdag blevet stjålet, og politiet frygter nu, at gerningsmanden vil bruge genstandene til at begå tricktyverier.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT.

»Nu har vi en uniform, der er ude at cykle, og vi er gået ud med det her, fordi vi ikke tror, det er taget, fordi der er en, der mangler tøj. Men vi har en antagelse om, at det kan bruges mod de gamle til at begå berigelseskriminalitet,« siger vagtchef Lars Thede.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at de konkrete genstande er blå cowboybukser, blå vest og en blå t-shirt, der er almindelig kendt som hjemmeplejeuniformen i Kolding Kommune. Derudover er et ID kort med navnet 'Annette Elbæk Jonsen' også stjålet fra Olivenhaven, Munkevænget 10 i Kolding. Offentliggørelsen af den ansattes navn sker efter aftale med Kolding Kommune, oplyser politiet.

Politiet har også udsendt et signalement af en formodet gerningsmand, fordi personalet havde set en mand luske rundt.

»Her til formiddag bemærker man en person, som ikke er set før. Vi er ikke sikre på, det er gerningsmanden, men han er ikke kendt derude, og han er set her til formiddag,« siger vagtchefen og oplyser, at tyveriet er sket inden kl. 10 torsdag formiddag.

Han fortæller, at det langtfra er usædvanligt, at tricktyve udgiver sig for at være hjemmeplejepersonale for franarre ældre mennesker penge.

»At forsøge tricktyveri på ældre medborggere og udgive sig som hjemmeplejere, det er set før. Mange af de ældre medborgere har ofte den samme hjemmehjælper, men dukker der pludselig en ny op, eller tænker man, at der er ugler i mosen, så kontakt os,« siger Lars Thede.

Signalementet af den formodede gerningsmand lyder:

Dansker

Ca. 30 år

180-185 cm høj

Spinkel af bygning

Brunt kort hår

Iført mørk hættetrøje

Politiet opfordrer eventuelle vidner eller ældre, der måtte blive udsat for mistænksomheder, til at kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.