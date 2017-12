En bilist blæste gevaldigt på færdselsloven, da vedkommende onsdag bragede igennem en landsby med en fartoverskridelse på langt over det dobbelte af det tilladte, og det har ordensmagten selv sagt ikke meget til overs for.

‘121 km/t i byzone er absolut vanvittigt,‘ skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, der over for BT kalder farten ‘voldsomt hurtig’ fortæller, at fartoverskridelsen skete i den lille by, Mølby, der ligger godt 15 kilometer nordvest for Haderslev.



Henter kort...

Knud Reinholdt oplyser, at politiet ikke eftersatte bilisten på stedet, da der var tale om en ATK-måling (automatisk trafikkontrol, red.)

»Det kan vi kun, hvis vi tilfældigvis har en patrulje i området,« siger han.

Men ‘pågældende ved godt, at man er blevet blitzet, så mon ikke vedkommende kørte pænt derfra?,’ lyder det fra vicepolitiinspektøren, der fortæller, at politiet nu vil finde bilisten via bilens nummerplade, hvorefter nyheden om at vedkommende får frataget sit kørekort bliver overbragt.

En hastighedsoverskridelse på 142 procent medfører nemlig en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 6.000 kroner.

En ubetinget frakendelse medfører, at man mister retten til at køre bil i en periode på mindst 6 måneder. Derefter skal bilisten bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at få kørekortet tilbage.