En dommer ved Københavns Byret mente ikke, at der var ikke begrundet mistanke om, at overfaldet på justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, Josue Medina Vazquez, havde rod i hans seksuelle orientering.

Af den grund blev den 34-årige mandlige slovakiske ishockeyfan, der umiddelbart efter overfaldet blev anholdt af politiet, udelukkende fængslet for voldsforholdet i sagen og således ikke for hadforbrydelser, som han også var sigtet for.

Det forklarer mandens forsvarer Michael Sahl Nielsen til BT.

»Dommeren har i sin kendelse fundet, at der var begrundet mistanke om, at min klient havde gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Fængslingen er sket efter udlændingeloven og ikke retsplejeloven, hvilket resulterer i maksimalt 30 dages fængsel, hvis min klient bliver dømt. Ingen udenforstående havde mig bekendt hørt min klient sige noget, der hverken kunne opfattes racistisk eller stødende,« siger Michael Sahl Nielsen og tilføjer:

»Dommeren har således ikke direkte i kendelsen været inde på, hvordan dommeren opfatter spørgsmålet om hadforbrydelse.«

Overfaldet fandt sted klokken 03:30 natten til torsdag uden for LA-bar på Gammel Mønt i København. Søren Pape Poulsens samlever Josue Vasquez blev ifølge sigtelsen mod den 34-årige slået med knyttet hånd i ansigtet. Overfaldsmanden sagde angiveligt »I don't like homoes«.

Det fik senere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at konstatere, at der havde været tale om en hadforbrydelse.

»Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue,« skrev Lars Løkke Rasmussen på Twitter

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. ❤️ — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 17. maj 2018

Tweetet skrev Lars Løkke Rasmussen umiddelbart efter, at Københavns Politi havde anholdt den 34-årige mand, men inden at han var blevet stillet for en dommer, og det er kritisabelt, mener advokat Mette Grith Stage.

»Det er selvfølgelig frygteligt, når folk bliver udsat for forbrydelser. Men som fremtrædende politiker skal man være varsom med, hvad man går ud og tilkendegiver offentligt i forhold til skyldsspørgsmålet, når vi samtidig har en sigtet, der nægter sig skyldig,« siger hun til Ritzau.

Den 34-årige mand nægtede sig skyldig i sigtelserne og forklarede, at han kom til Danmark i mandag med nogle venner for at se VM i ishockey. Han er varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Manden er dog stadig sigtet for både vold og hadforbrydelse.