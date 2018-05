To motorcykler stødte onsdag aften frontalt sammen i Østervrå i Nordjylland.

Det skriver TV 2 Nord.

Ulykken skete i krydset Brønderslevvej/Møllegade/Aalborgvej i Østervrå, hvor to motrcyklister kom kørende i samme retning. Den forreste gav tegn til at dreje til venstre, mens den bagerste forsøgte at overhale ham. Han kørte dermed frontalt ind i den forreste motorcykel.

Manden, der forsøgte at overhale, blev så ilde tilredt ved sammenstødet, at ambulancen måtte køres til Aalborg Universitetshospital med politieskorte.

»Manden var ved bevidsthed, men man frygter, at han har fået indre skader,« siger vagtchef Per Jørgensen til TV 2 Nord.

Ifølge vagtchefen har den anden motorcyklist brækket skulderen og flere fingre.