Der kommer fortsat tips og henvendelser ind i en lind strøm til det særlige efterforskningshold i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som målrettet jagter 17-årige Emilie Mengs endnu ukendte drabsmand.

Det fortæller efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen til BT:

»Vi har fået rigtig mange henvendelser fra offentligheden, og der kommer stadig nye til hele tiden. Hver eneste uge kommer der nye, så vi har masser at arbejde med. Vi efterforsker bredt – både med de tip, der løbende kommer, og med den efterforskning, som i øvrigt foregår. Når der kommer noget ind, holder vi det op mod den efterforskning, der allerede er foretaget. Så i princippet medfører hver ny henvendelse også nye arbejdsopgaver,« forklarer den erfarne vicepolitiinspektør.

Noget gennembrud i den komplekse og uhyggelige sag er der ikke kommet endnu. Men Søren Ravn-Nielsen har ikke mistet troen og håbet på at finde frem til gerningsmanden bag en af de mest omtalte forbrydelser i mange år.

»Vi arbejder målrettet på at opklare den her sag og håber, det lykkes,« siger han.

Han ønsker ikke at gå i nærmere detaljer om selve efterforskningsarbejdet. Udover at oplyse, at de mange henvendelser, der hele tiden kommer ind fra offentligheden, er ”af meget forskellig art”.

17-årige Emilie Meng forsvandt tidligt om morgenen i Korsør den 10. juli 2016, da hun var på vej hjem fra en bytur med to veninder. Først fem en halv måned senere blev hendes lig fundet i et søområde ved Borup. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen 17-årige Emilie Meng forsvandt tidligt om morgenen i Korsør den 10. juli 2016, da hun var på vej hjem fra en bytur med to veninder. Først fem en halv måned senere blev hendes lig fundet i et søområde ved Borup. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 17-årige HF-pige Emilie Meng fra Korsør forsvandt sporløst natten til den 10. juli 2016 på vej hjem fra en bytur med to veninder.

De tre var kort før klokken 04.00 steget af toget på Korsør Station, som de var ankommet til fra Slagelse. De to andre hoppede ind i en taxi for at blive kørt det sidste stykke, mens Emilie Meng gerne ville gå de knap tre kilometer til hjemmet i midtbyen gennem den lyse sommernat.

Men hun dukkede aldrig op hjemme sin hos sin mor og stedfar. Og i dagene, ugerne og månederne efter blev der gennemført en lang række primært politimæssige men også private eftersøgningsindsatser til lands, til vand og i luften. Uden resultat.

Først juleaftensdag om eftermiddagen – fem en halv måned efter, den vellidte og stærkt savnede teenagepige pludselig blev væk - blev hendes lig fundet af en tilfældig forbipasserende, da han var ude at lufte sin hund i søområdet ved Regnemarks Bakke nær Borup på Midtsjælland.

Det var her i søområdet ved Regnemarks Bakke ved Borup - 60 kilometer fra, hvor Emilie Meng forsvandt - hendes lig blev fundet. Politiet jager stadig hendes endnu ukendte drabsmand. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Det var her i søområdet ved Regnemarks Bakke ved Borup - 60 kilometer fra, hvor Emilie Meng forsvandt - hendes lig blev fundet. Politiet jager stadig hendes endnu ukendte drabsmand. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Findestedet var vandoverfladen lige i kanten af en af de mange sumpede søer i området, der ligger godt 60 kilometer øst for, hvor Emilie Meng forsvandt.