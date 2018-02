Var du vidne til episoden eller forælder til et af børnene, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Politiet i Nordjylland modtog et spidsfindigt opkald mandag aften. Flere borgere anmeldte, at der løb en mand rundt iført ulvekostume og jagtede en række børn på en skøjtebane, mens han råbte og skreg.

Det skræmmende optrin foregik på C.W. Obels Plads i Aalborg omkring kl. 18.30, skriver Nordjyllands Politi i dets politirapport.

Efter at have skræmt børnere fra vid og sans melder politiet, at manden kørte frem og tilbage i gågaden på en knallert uden nummerplader.

Da politiet kom frem, stak manden af i høj fart på sin knallert - stadig i ulvekostume. Her kørte han ned ad C.W.Obels Plads, gennem gågaden og videre ad Maren Turis Gade. Her smed han sin knallert, og efter en kort løbetur standsede politiet ham på Jomfru Ane Gård.

Ulvemanden blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen – og blev kørt hjem af patruljen.