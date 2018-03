Den svenske journalist Kim Wall mistede livet 10. august 2017, efter hun sidst blev set ombord på ubådsbygger Peter Madsens ubåd UC3 Nautilus.

Peter Madsen er nu tiltalt for drab og for blandt andet at have stukket Kim Wall 14 gange med kniv i og omkring hendes underliv.

23. marts ville Kim Wall have fyldt 31 år, og nu har hendes mor Ingrid Wall delt et rørende opslag på Facebook fra mindefonden Kim Wall Memorial Fund Fellow.

På deres hjemmeside beskriver fonden, der er oprettet til minde om den svenske journalist, hvordan alle har mulighed for at fejre og ære Kim Wall i anledning af hendes fødselsdag.

»Vær med, når vi afholder den første begivenhed i Kim Wall Memorial Fund Fellow, som vil fortsætte med at skrive de historier, hun elskede.«

Det sker ved et arrangement d. 23. marts i Brooklyn i New York, og her kan man donere 25 dollars ved døren.

Kim Wall arbejdede på flere internationale opgaver som freelancejournalist, og det var sådan en opgave, hun var ude på, da hun steg på ubåden med Peter Madsen for at lave et interview med ham til et udenlandsk magasin.

Retssagen mod den 47-årige Peter Madsen begynder den 8. marts 2018. Sagen var tidligere berammet til otte retsdage, men er nu udvidet til 12 dage. Der forventes fortsat dom i sagen onsdag den 25. april i år.