Fem unge var torsdag aften impliceret i et solouheld på Holthusvej mellem Arden og Skørping i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi til BT.

»Omkring klokken 20.45 er der en personbil med fem unge mennesker, der kører galt i et solouheld,« oplyser vagtchef Per Jørgensen.

De er alle fem uden for livsfare.

»Tre blev med ambulance kørt til Aalborg Sygehus med mindre skader, og føreren af bilen blev kørt med ambulance til Randers Sygehus,« oplyser vagtchefen.

Han tilføjer, at man mistænker føreren for at være påvirket under kørslen.

»Der var mistanke om, at han var påvirket af alkohol eller narkotika, så han har fået taget blodprøver,« lyder det fra vagtchefen, som ikke har oplysninger om den sidstes tilstand, men formoder, at vedkommende slap uden alvorlige skrammer.

Politiet har endnu ikke overblik over, hvad der præcis foregik, men politiet har allerede foretaget afhøringer i sagen.

Nordjyllands Beredskab oplyste torsdag aften til TV 2 Nord, at de fem unge mennesker var kørt ind i et træ.

»Vejen er ret lige på stedet, men vi kunne se, at han havde været ude i rabatten og nok ikke havde kunnet få bilen tilbage på vejbanen, inden de ramte træet,« fortæller indsatsleder på stedet, Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab, til TV 2 Nord.