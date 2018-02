I januar blev en 44-årig mand frikendt for seksuelt overgreb mod sin 12-årige datter i en meget opsigtsvækkende sag. Manden stod nemlig anklaget for at have gjort det i søvne.

Nu skal sagen prøves i Landsretten. Det skriver Helsingør Dagblad.

Da sagen kom for byretten, lød konklusionen, at han havde krænket datteren seksuelt. Men det var ikke en bevidst handling, at han en nat i september befamlede datteren på ballerne og i skridtet. Manden havde selv forklaret, at han var meget beruset, da hændelsen fandt sted.

»Han kommer ved en tilfældighed til at sove i samme seng som sin datter, da de er ude hos nogle venner. I søvnlignende tilstand går han i gang med at beføle den person, der ligger ved siden af ham. På et tidspunkt i forløbet opdager han, at det er hans egen datter og holder op,« fortalte mandens forsvarer Poul Erik Petersen efter dommen faldt:

»Det er en meget mærkværdig sag. Tvisten går ikke på, om han har gjort det eller ej, men derimod om det var hans hensigt.«

Den 44-årige far har forklaret, at han drømte om sin ekskone, da han befølte datteren. Den sjældne søvnlidelse 'sexsomni', som du kan læse mere om i faktaboksen, har undervejs i sagen spillet en stor rolle. Men Retslægerådet kunne ikke finde bevis for, at manden skulle lide af den sjældne søvnlidelse, der får mænd til at udfolde sig seksuelt i søvne.

Af selvsamme årsag bad specialanklager Margit Wenge fra Nordsjællands Politi om, at sagen skulle tages op i Østre Landsret.

»Det er jo en konkret afgørelse i en konkret sag, og så har jeg fremsat nogle argumenter for, at han skulle dømmes, og det har retten ikke fulgt. De har jo ret til at lægge vægt på de ting, som de finder relevante, og det er jo klart, at sådan en sag er svær, når det er en sag om forsæt, og vi skal prøve at sætte os ind hovedet på en mand for at finde ud af, hvad hans hensigter var,« har hun tidligere sagt til BT.