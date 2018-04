Efter det første vidne var ført under den niende retsdag i sagen mod ubådskaptajnen Peter Madsen, opstod der ophidset stemning i retten.

Det skete, da anklageren fortalte, at der ikke var flere vidner tilbage. Her stillede Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, sig uforstående over for, at der ikke skal føres et ekspertvidne fra Rigspolitiets nationale center for cybercrime, NC3. Hun var ellers af den overbevisning, at en fra netop NC3 skulle vidne i sagen.

I stedet fortalte anklageren, at en rapport fra NC3 var tilstrækkelig, hvorfor der ikke var behov for et vidne fra enheden.

Rapporten, mener Betina Hald Engmark, er ikke fyldestgørende i sagen. I retten kom det også frem, at forsvareren havde forventet et vidne fra NC3, og derfor var det en nyhed for hende, at det ikke skete:

»Nu hører jeg så i dag, at anklageren vil stille sig på bagbenene for at føre det her vidne fra NC3. Det stiller jeg mig fuldstændig uforstående over for. Jeg er i lang tid blevet stillet i udsigt, at der vil blive ført et vidne fra NC3,« sagde Betina Hald Engmark, der stillede sig helt uforstående over det manglende vidne:

»Jeg har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at det her spørgsmål kan klares på et skriftligt grundlag. Der er ikke afleveret en erklæring, men en rapport, der ikke belyser de spørgsmål, som jeg ønsker besvaret,« fortsatte forsvareren.

»Vi er nødt til at have en fuldstændig uvildig person fra NC3 til at komme her og fortælle, hvad er det man har fundet og ikke fundet på de elektroniske koster,« uddybede hun.