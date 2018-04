Den vagthavende hos alarmcentralen havde en 35-årig mand i røret, da han den 17. april 2016 om aftenen ringede og med panik i stemmen hektisk fortalte, at han og hans kæreste netop var blevet skudt med et jagtgevær ud for deres hjem i Snøde på det nordlige Langeland.

Samtalen kom til at vare mindre end et halvt minut. Nogle frygtelige sekunder, som mandag eftermiddag er blevet afspillet i Østre Landsret som dokumentation for, hvad der gik forud, før den 27-årige og stærkt jaloux AUJ påkørte og derefter skuddræbte både den 23-årige højgravide kvinde, som var hans ekskæreste, samt hendes nye samlever – den 35-årige mand, der havde ringet op.

I sekunderne før der pludselig blev helt tavst fra den 35-årige, lød det med tydelig panik i hans stemme:

”Det er Snødevej 67. Jeg er blevet skudt! Det er nu! Han har skudt mig med et jagtgevær. Han kører i en gammel Ford et-eller-andet. Han har også skudt min kæreste. Han kører nu – nej, han kommer igen!

Hvorefter forbindelsen til den 35-årige blev afbrudt. For altid.

Det gav små gisp gennem flere af ofrenes pårørende, som i dag sidder på tilhørerpladserne bagest i landsrettens store retssal i Odense, da samtalen mellem den 35-årige og alarmcentralen blev afspillet.

Ankesagen om dobbeltdrabet på Langeland kører over fire dage med forventet dom på torsdag.

Den tiltalte 27-årige dobbeltmorder AUJ blev i byretten kendt skyldig i samtlige anklagepunkter og idømt fængsel på livstid.

Ifølge et enigt nævningeting påkørte han først sin gravide ekskæreste og hendes nye samlever med fuldt overlæg. Ligesom han også affyrede skuddene mod begge sine ofre med fuldt overlæg.

De to bestialske skuddrab blev udført fra så tæt hold, at det havde karakter af rene likvideringer. Og de skete for øjnene af drabsmandens og den 23-årige kvindes fælles femårige datter.

Pigen sad i et barnesæde på bagsædet i hans bil, da han gjorde sig selv til dobbeltmorder og dermed tog hendes mor og stedfar fra hende.

AUJ har erkendt at have affyret de dræbende skud. Han har anket til Østre Landsret dels i forsøget på at få omgjort sin livstidsstraf til en mildere sanktion; dels i forsøget på at få landsrettens ord for, at drabene ikke var planlagt, ligesom han nægter at have påkørt sin ekskæreste med vilje, før han dræbte hende.