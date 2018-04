»Mentalerklæringen er rystende læsning.«

Sådan lød det mandag formiddag i Retten i København, da anklager Jakob Buch-Jepsen læste konklusionen af mentalundersøgelsen af den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen op.

Men dykker man ned i den set fra et psykiatrisk synspunkt, er den ikke rystende. Derimod er den set ofte før, og hvor flere af sagens omstændigheder er ekstraordinære, så er den personlighedsprofil, der fremgår af undersøgelsen, det ikke.

Det fortæller chefpsykolog Tine Wøbbe fra Psykiatrisk Center Sct. Hans til BT.

»Jeg kan sagtens forstå, hvis man som lægmand synes, at det er rystende læsning, men i mit fag er det ikke så usædvanligt. Det er ikke dem, der er allerflest af, men de er ikke så usædvanlige. Det, han er tiltalt for at have gjort, er usædvanligt på den måde, han skal have gjort det på, men hvis man kommer helt ind til sagens kerne, så er han jo 'bare' en drabsmand (hvis han dømmes skyldig, red.). Og vi har mange af dem, der begår overlagte drab og forsøger at rydde liget af vejen. Så i bund og grund er han (ifølge tiltalen, red.) ’bare’ en drabsmand,« forklarer hun.

Profilen er set før

Af mentalundersøgelsen, som over to retsdage er blevet læst op i retten, fremgår det, at Peter Madsen, som er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall, er en velbegavet mand, der personlighedsmæssigt er svært afvigende med primært narcissistiske og psykopatiske træk.

»Han er følelseshæmmet med alvorlig mangel på empati og samvittighed,« læste anklageren blandt andet op.

Tine Wøbbe forklarer, at den personlighedsprofil er usædvanlig, hvis man kigger på den almindelige befolkning. Men i en kriminel population vil der være en vis procentdel af de dømte, der har den samme profil.

»Hvis man kigger på andre drabsmænd, der har begået overlagte, planlagte drab, så har de det til fælles, at de mere hyppigt har en sådan personlighedsprofil,« siger hun og understreger, at hun udtaler sig generelt om personlighedsprofiler og ikke konkret om Peter Madsen.

»Dem, der kan planlægge og udføre et overlagt drab og ikke have samvittighedsanger, som vi andre forventeligt vil have, de har oftere den her type personlighedsprofil. Dem, der slår ihjel i en psykose eller i affekt og er i deres følelsers vold, kan også have denne personlighedsstruktur, men det er ikke så hyppigt. Hvis du havde hadet en ekskæreste i lang tid og længe havde planlagt, at han eller hun skulle af vejen, og ikke havde nogle skrupler undervejs eller bagefter, så vil du mere have en personlighedsprofil, som mentalundersøgelsen her beskriver,« forklarer Tine Wøbbe.

'Klassisk for én med psykopatiske træk'

Der er en helt bestemt årsag til, at den type personlighedsprofil ofte findes hos kriminelle, der eksempelvis har begået et planlagt drab.

»For der skal en særlig type personlighedskonstruktion til for overhovedet koldt og kynisk at kunne beregne et andet menneskes død og bortgang og efterfølgende fjerne og skaffe sig af med beviserne. Også for at kunne bevare hovedet koldt i lang tid bagefter og under alle retsdagene. Hvis det havde været dig, der havde slået en ekskæreste ihjel, fordi du for eksempel var påvirket, så ville du jo foventeligt bryde sammen mange gange under alle de afhøringer, men her ser vi beskrevet en mand, der har været vedholdende kølig og afvisende og ifølge de tilgængelige oplysninger har løjet og er kommet med forskellige forklaringer. Det er også meget klassisk for én med meget psykopatiske træk,« siger hun.

Det er derfor ikke usædvanligt, at man støder på lignende personlighedsprofiler i retspsykiatrien.

»Hvis du spørger folk, der arbejder i retspsykiatrien, så er den her personlighedsprofil én, vi kender i forskellige udgaver. Der er selvfølgelig ikke to sager, der er ens, og dermed heller ikke to af Peter Madsen, fordi der ikke umiddelbart er andre, der er tiltalt for at have begået drab på præcis denne måde og i samme rammer, men vi har andre, der med fuldt overlæg har begået drab og bortskaffet liget på måder, du slet ikke vil vide,« siger Tine Wøbbe og slutter:

»Der er mange delelementer i den her sag, der er ekstraordinære, men mentalundersøgelsen viser en profil, man kender fra de særlige typer af kriminelle, der begår virkelig voldsom personfarlig kriminalitet og som udgangspunkt ikke er sindssyge i lovens forstand.«

Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på ubåden Nautilus i august 2017. Han nægter sig skyldig i drab. Der falder dom den 25. april.