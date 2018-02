Det sker desværre igen og igen, at tricktyve udser sig ældre danskere som ofre og bestjæler dem. Senest er det gået ud over en 88-årig kvinde fra Egå ved Århus, og nu advarer Østjyllands Politi alle borgere mod at lukke tricktyve ind i deres hjem. Er du det mindste i tvivl, så ring til politiet med det samme, lyder meldingen.

Torsdag omkring klokken 13.00 ringede to udenlandske kvinder på den 88-åriges dør. Da hun lukkede op, viste de med fagter, at de var kommet for at gøre rent. Selv om den 88-årige forsøgte at forklare, at hun lige havde fået gjort rent, gik de to kvinder alligevel ind.

De to kvinder begyndte ivrigt at støve af i hele hjemmet, og omkring 20 minutter senere gik de igen. Først da de havde forladt boligen, opdagede kvinden, at der manglede nogle kontanter og flere smykker, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Signalement af gerningskvinderne Den 88-årige kvinde fra Egå har kun et sparsomt signalement af kvinderne. De beskrives som: Udenlandske, detalte ikke dansk

Den ene er høj, den anden lav

Iklædt sort tøj Kilde Østjyllands Politi

Politiet opfordrer til, at du ikke lukker fremmede ind i din bolig, med mindre I har en aftale i forvejen. Er du i tvivl, så kontakt det firma, vedkommende siger, de kommer fra, eller bed dem om at få forevist ID, før du lukker dem ind.

Har du mistanke om, at de ikke er dem, de udgiver sig for at være, så ring gerne til politiet med det samme.