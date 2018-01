En 30-årig tidligere frikirkepræst fra Silkeborg har i dag sat sig på anklagebænken i retten i Viborg, hvor han er tiltalt for talrige seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser af en række unge fra menigheden. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Det fem sider lange anklageskrift mod den 30-årige tidligere ungdomspræst fra Byens Kirke i Silkeborg rummer ellers adskillige eksempler på grove seksuelle overgreb, hvor han i kraft af sin stilling skulle have tiltvunget og manipuleret sig til bl.a. oral- og analsex med flere unge drenge og piger fra menigheden.

Det stod klart, da anklager Mette Møller oplæste anklageskriftet ved retsmødet start kl. 9.

Men den tiltalte, der blev anholdt i Billund Lufthavn og varetægtsfængslet i marts sidste år, da han efter aftale med sin forsvarer vendte hjem til Danmark fra USA, nægter sig skyldig i alle anklagerne. Han forklarer i stedet fattet og roligt foran dommeren og de to domsmænd, hvordan der eksisterede en udbredt festkultur og udfordrekultur blandt de unge i menigheden, og det kan være årsagen til anklagerne mod ham.

»Jeg var god til at lave en fest, med musik, laser og lysshow. Jeg var god til at promovere kirken blandt de unge,« fortalte han fra anklagebænken, hvor han er iført gråblå t-shirt og jeans.

Anklageren spurgte i retten, om den tiltalte har bedt de unge smide tøjet til festerne. Det afviste den tiltalte.

»Jeg har aldrig bedt nogen om at tage tøjet af, men jeg har hentydet til det. F.eks. ved at spørge, om der ikke var varmt i lokalet,« forklarede han.

Udfordrekultur i fritiden

Anklager Mette Møller borede flere gange i de grænseoverskridende ting, der skal være foregået i Byens Kirke under ledelse af den 30-årige ungdomsleder. Noget den tiltalte betegnede som en ’gensidig udfordrekultur’.

»Det var for at se sin frygt i øjnene og prøve grænser af. Og så gik der nogle gange hævn i det. Vi udsatte hinanden for nogle ret grove ting. Jeg skulle bl.a. have et lys op i røven. En spaghettiske. Løbe nøgen rundt om huset. Og der var ting jeg fik dem til at gøre. Det gik begge veje,« forklarede han.

»Sagde de andre nogensinde ’nej’ til sådan en udfordring,« spurgte anklageren.

»Nej, for min grænse stoppede før deres. De sagde aldrig nej, men jeg udsatte dem ikke for noget, de ville sige nej til,« svarede den tiltalte.

»Flere af de unge har forklaret, at du ikke var sådan en man sagde nej til, for så blev man udelukket af fællesskabet,« sagde anklageren.

»Det kan jeg ikke forstå. Det var for sjov, noget der foregik i vores fritid,« fortalte ungdomslederen, der selv betegnede sig som én de unge i menigheden så op til.

Risikerer fire års fængsel

Den 30-årige tidligere ungdomspræst er bl.a. tiltalt efter straffelovens § 223, som omhandler samleje med personer under 18 år, der er betroet den pågældende til eksempelvis undervisning. Her er strafferammen fængsel op til fire år.

Den tiltalte flyttede i 2011 til USA, hvor han bl.a. har erhvervet sig som tv-præst og forkynder. Her fik han så sent som i 2016 besøg af nogle af de unge fra menigheden, som i dag anklager ham for overgreb. Derfor forstår han ikke meget af anklagerne, forklarede han i retten.

»Da jeg hørte om anklagerne, havde flere af de forurettede lige været hos mig i USA og festet med mig. Det syntes jeg var underligt,« sagde han på et sin forsvareres spørgsmål.

Den tiltalte fortalte dog også, at han har opsøgt psykolog, efter han blev bekendt med anklagerne mod ham.

»Jeg er dygtig til det strukturelle, organisere, nytænke tingene og få ting til at ske. Men der var sandelig også nogle ting, jeg skulle arbejde med på det menneskelige plan. Jeg havde såret nogle mennesker, fordi jeg havde noget seksuelt med dem. Det var det, jeg søgte klinisk behandling for,« forklarede ham.

Retssagen forsætter i dag. Der er afsat 11 retsdage til retssagen, hvor der forventes dom i marts.