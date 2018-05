Det, der skulle have været én af livets helt store dage for en række konfirmander i Hørsholm, endte i stedet med at blive en rigtig trist dag.

Da Jan Lindskou Pedersen lørdag formiddag satte sig ind i sin bil for at køre mod Hørsholm Kirke, hvor hans datter Thea skulle konfirmeres, gjorde han klogt i at fjerne den Macbook, han havde placeret i bilens bagagerum.

For da han og de andre gæster trådte ud af kirken umiddelbart efter, at konfirmanderne havde bekræftet deres tro på Gud, så havde foreløbig ukendte gerningsmænd rippet flere af gæsternes biler for gaver og dyre smykker.

»Da vi kommer ud af kirken fortæller min ekskæreste, at hendes bagrude er blevet smadret, og det samme gør sig gældende for flere andre, der også har været i kirken,« siger Jan Lindskou Pedersen, inden han fortsætter:

»Og så kan vi konstatere, at der har været indbrud i bilerne, og at nogen har stjålet smykker og forskellige gaver derfra.«

Jan Lindskou Pedersen. Jan Lindskou Pedersen.

Den kedelig episode fik Jan Lindskou Pedersen og hans datter Thea til at lave et opslag på Facebook, hvor de fortalte om de mange indbrud for at advare andre konfirmander.

'Til de uhæderlige personer der begår disse forbrydelser...HVOR SKULLE I SKAMME JER! Det kan man simpelthen ikke byde et barn på denne store dag,' lyder det blandt andet i opslaget, der er blevet delt mere end 300 gange, mens mere end 100 personer har kommenteret.

»Det var lidt på eget initiativ, fordi vi synes, det er pissefrækt og udspekuleret. Så det var hensigten at advare andre om, hvad der kan ske, når man sidder inde i kirken,« siger han.

Allan Lindskou Pedersen oplyser, at tyverierne er anmeldt til politiet, men tvivler imidlertid på, at de nogensinde kommer tilbage til deres rette ejermænd.

Politiet advarede mod tyverier

De mange tyverier foran Hørsholm Kirke lørdag fandt sted bare to dage efter, at Nordsjællands Politi var ude og advare borgerne i kredsen mod netop den type tyverier.

'Skal du med som gæst til en konfirmation, så efterlad ikke gaver og andre værdigenstande i bilen, så Gud og i særdeleshed hvermand kan blive ledt i fristelse. Det er møgirriterende, at det er nødvendigt at advare om, men synlige værdigenstande i en parkeret bil kan lokke personer frem, der ikke er Guds bedste børn,' lød det i et Facebook-opslag.

Til BT fortalte Nordsjællands Politi i den forbindelse, hvorfor det er nødvendigt at oplyse konfirmationsgæster om denne fare:

»Vi har erfaring med, at når folk kører til konfirmation, så kører de direkte til kirke og så til festen bagefter, og så lader de gaver ligge i bilen, og det er der altså nogle, der ikke kan modstå fristelsen ved, og det er jo lidt synd for konfirmanderne,« lød det fra Michael Hansen, vagtchef i Nordsjællands Politi.



Han forklarede samtidig, at politiet ønsker at være på forkant ved at gøre andre opmærksomme på faren ved at efterlade gaver i bilen, så historien ikke skal gentage sig.



»I år har vi haft et par stykker af den slags indbrud, som sker tæt på kirkerne. Det er noget, vi har oplevet flere år i træk. Nede ved Lyngby havde vi otte på én dag sidste år, det er en trist måde at starte dagen på. Vi vil gerne være lidt proaktive, så det ikke sker i lige så høj grad. Man kan undgå det ved lidt omtanke. Skal man have gaver med, så læg dem i bagagerummet,« opfordrede vagtchefen.